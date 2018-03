Irma Tirado amarra la candidatura con el Verde

Muchas dudas brotan con la renuncia al PRI de Canek Vázquez, uno de los hombres más cercanos a Manlio Fabio Beltrones, actual coordinador regional de la campaña de José Antonio Meade.



Puede ser una traición lapidaria para Beltrones, su exsecretario particular renuncia a 25 años de militancia priista para sumarse al proyecto del candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.



La noticia corrió como pólvora, el diputado del tricolor envió una carta de renuncia al dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, donde lamentó que el partido de hoy, “no es aquel responsable y congruente al que perteneció durante más de 25 años”.



Analistas nacionales adelantan que Canek Vázquez se estará registrando como candidato a diputado federal plurinominal de Morena. Aquí salta la otra duda: ¿Es enviado? ¿Se va enojado o es caballo de Troya? Pendientes, que a esta historia le queda mucho por delante.



Elecciones. Desde el mismo Partido Verde nos aseguran que Irma Tirado está segura y firme en la candidatura por la diputación federal en el Distrito 1. Cabe destacar que el Panal cambió de candidatos, pero esto no sucedería con la diputada local con licencia. Hace algunos días se reunieron el presidente del PRI, Carlos Gandarilla, con el diputado local y líder del Partido Verde, Misael Sánchez, para fortalecer la alianza. Así que todo en orden, muy pendientes.



Gabinete. El gobernador Quirino Ordaz Coppel tiene un secretario tóxico, una muestra es que los cambios de subsecretarios en Administración y Finanzas dejaron de ser nota, algo pasa en la Secretaría a cargo de Carlos Ortega Carricarte.



Los últimos movimientos fueron Ismael Carreón Ruelas, que asumió la subsecretaría de Administración, y Alfredo Rivera Montoya, en la dirección del Instituto de Pensiones del Estado. Aquí el mensaje podría ser que le están poniendo una cuña al titular de Administración y Finanzas, cabe destacar que esa Secretaría tiene fama de ser la campeona de la burocracia.



Los que salieron son Leticia Gaxiola, de la subsecretaría de Administración, y Francisco Javier Pinedo, en el IPES. Apenas a finales de enero, Ortega Carricarte le tomaba protesta a Luis Alberto de la Vega en la subsecretaría de Egresos, que sustituía a María Georgina López, quien asumía la subsecretaría de Planeación.



Pero eso no es todo, a principios del año, Bernardo Gálvez Armenta llegaba a la subsecretaría de Ingresos luego de la renuncia de Édgar Portillo Sifuentes. Con tanto cambio, difícil no enredarse.

Desde finales del año pasado anunciábamos en este espacio que se asomaba la guillotina a la Secretaría de Administración y Finanzas, pero nunca nos imaginábamos que venía tan filosa. Lo que es una realidad es que esta dependencia se ha convertido en la más burocrática.



Aquí cabe una reflexión, tal vez el problema no esté en las subsecretarías, sino en la cabeza; y es el secretario Carlos Ortega el que se tendría que cambiar, pendientes porque faltan varios años y seguramente vienen muchos subsecretarios más.



Evento. Otro gran éxito se apunta el DIF Sinaloa con el Desayuno del Sombrero, realizado a beneficio del Centro de Asistencia Social El Refugio.



Durante el evento, la presidenta de DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, señaló que buscan fortalecer el albergue de atención para adolescentes.



La primera dama señaló que “siempre estará trabajando bajo el sello de calidad, como lo comparte el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, porque esperamos convertir nuestro albergue en un modelo a nivel nacional para nuestros adolescentes de Sinaloa”. Bien por la presidenta del DIF, que se ha convertido en el motor del actual gobierno.



Memoria política. “Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso”, C.C. Cortez.