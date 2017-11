Irma Tirado, entre una senaduría o diputación federal

Tiene posibilidades. La diputada Irma Tirado lo sabe. Y tendrá que trabajar mucho en estas semanas para colocarse en la primera línea de quienes aspiran a convertirse en candidatos al Senado. La líder del Congreso del Estado ha logrado salvar grandes escollos. Si una legislatura estatal ha trabajado contra reloj y sacado adelante una buena cantidad de reformas, es sin duda la que encabeza Irma Tirado. Contra viento y marea ha logrado salvar los obstáculos que no solo le han puesto los diputados de oposición, sino también algunos integrantes de su bancada. Sobre todo al principio cuando no se daban cuenta de la confianza y cercanía que tenía Tirado con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. La diputada mazatleca tiene muchas cosas a su favor para aspirar y con grandes posibilidades a convertirse en candidata al Senado. Su trabajo y resultados en esta legislatura son su aval principal. Pero de todas las aspirantes que se conocen, es sin duda la más cercana al gobernador. Tirado sabe que los días por venir son claves. Podría sentarse a esperar qué sucede, porque seguramente ya la tienen contemplada para alguna de las candidaturas federales que están por venir. Pero nadie se debe confiar en esto. Por lo pronto recorre todo el estado. Se reúne con líderes de opinión y sostiene encuentros con periodistas. Ella ya ha dicho que sí aspira a verse en las boletas del próximo año.

No le extraña. Las críticas de los regidores Giova Camacho, del PAS, y de Enrique Calderón, del PAN, no le extrañan al alcalde Fernando Pucheta. Prácticamente desde el arranque mismo de la administración el tres veces aspirante a un puesto de elección por el PAS se ha significado en descalificar todo lo que hace el alcalde. Calderón, del PAN, también. Y más se recrudeció su odio contra Pucheta cuando desde el Comité Municipal panista lo desconocieron como coordinador de los regidores del PAN en el cabildo. A estas alturas, ambos creen que con descalificar todo lo que se relaciona con Pucheta y sus acciones les redituará posibilidades a ser tomados en cuenta para las elecciones del próximo año. Han dejado de lado puntos relevantes del gobierno y su entorno al centrar solamente sus críticas al alcalde. Un caso por mencionarlo, es el de Jumapam, donde Camacho y Calderón saben que se ha realizado o está todavía en práctica auditorías de fondo. Ahora les interesa más señalar que no están de acuerdo en que Pucheta reciba el premio que le otorgó la Federación Nacional de Municipios en México. Ni siquiera son miembros de esa organización. En el PAS sabrán si conviene o no volver a quemar el cartucho de Giova Camacho para alguna otra candidatura. En el PAN, con Calderón igual.

A reventar. Mazatlán vivió un fin de semana largo intenso. Se celebró aquí los cien años del nacimiento del ídolo del pueblo, Pedro Infante. Este acto, por sí solo atrajo a decenas de visitantes que vinieron a disfrutar el electo que se presentó en el evento. La publicidad generada en uno de los mejores horarios de la televisión vino a dar un pincelado de la transformación que está viviendo Mazatlán en estos momentos camino a la celebración del Tianguis Turístico 2018. Los hoteles reportaron ocupaciones elevadas. Los restaurantes se observaron con buena asistencia de comensales. Y en toda la ciudad, principalmente el malecón cientos de familias se encontraban disfrutando de las playas. El Centro Histórico, casi ya terminado de remodelar, ofreció una de sus mejores caras. No hay motivo para quejarse.