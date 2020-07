Irresponsable lucha contra Covid-19 en Ahome

Muy mal presagio se vislumbra en la lucha contra el coronavirus en Ahome. Este fin de semana abundaron las fiestas con ingesta de alcohol

Con retraso. El gobierno del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no puede vanagloriarse de estar a la vanguardia en abrirse a la participación ciudadana. Cuando menos en la elección del jefe del Órgano Interno de Control que sustituya a Pável Castro Félix. Y es que el Cabildo de Culiacán es el primero que aceptó la recomendación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de que se expida la convocatoria para recibir propuestas ciudadanas para la elección del jefe del OIC. Este saldrá de la selección de los propuestos por la sociedad que hagan las dos comisiones que integren los regidores. La propuesta del cambio en la forma de elección la tienen desde marzo, pero que ni la han pelado con el cuento de la pandemia del coronavirus.



Irresponsabilidad. Muy mal presagio se vislumbra en la lucha contra el coronavirus en Ahome. Cuando en el municipio se están dando los peores números en nuevos casos de contagios y muertes, el relajamiento social fue total este fin de semana. Reuniones, fiestas y convivencias con el ingrediente común de la ingesta de alcohol estuvieron por todos lados en la ciudad. Lo peor es que se hacen sin ninguna medida preventiva, lo que potencializa más el riesgo de contagios. Y todo porque los tres niveles de gobierno aflojaron las medidas restrictivas para privilegiar las actividades económicas con el sacrificio de la salud pública. Algunos dicen que desde hace rato se le está dando un pésimo tratamiento al problema del coronavirus al grado que por arte de magia Sinaloa ya cambió de semáforo en rojo a naranja. Puros bandazos.



Sensible partida. Una lamentable pérdida tuvo el gremio periodístico y deportivo precisamente por el coronavirus. Ayer falleció Jesús Muñoz, “Pepe Chuy” o el “Mecánico”, víctima del virus. Muñoz tuvo una larga carrera de periodista que empezó en El Diario de Los Mochis, siguió en el Noroeste, para terminar su carrera en EL DEBATE. Fue uno de los grandes en la narrativa del deporte.



Incumplimiento. El que cuestionó ayer al gobernador Quirino Ordaz Coppel fue el exdiputado local Cecilio Gámez. El exdirigente del Comité Municipal Campesino número 17 del Valle del Carrizo le echó en cara que el Hospital General no esté equipado ni esté funcionando para atender casos de Covid de esa región agrícola. Gámez Portillo recuerda el acto que se hizo en ese nosocomio con el visita del exsecretario de Salud federal José Narro en el que le bajaron el cielo y las estrellas a los carricenses por esa obra, pero que al paso de los años sigue siendo un “elefante blanco”. Los pacientes y familiares tienen que irse hasta la ciudad para su atención médica y en algunos casos regresan en ataúd.



Todo lo contrario. La mayoría le da la razón a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, de que los regidores petistas Raymundo Simons, Vicente López, Socorro Calderón y Ariana Sulaee Castro solo le dan el apoyo de los dientes para afuera. Es decir, solo de palabra porque en los hechos es todo lo contrario por su entreguismo al alcalde Chapman. Algunos consideran que si realmente cumplieran con su papel los regidores petistas ya estuvieran pidiendo mínimamente la destitución de la tesorera Ana Ayala Leyva, una de las que obstaculizan la labor de la síndica procuradora.



Intercambio. La rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña, se internacionalizó. No viaja a otros países, como ya le había agarrado sabor, sino por el problema del coronavirus participa como panelista a la distancia, como ocurrió en el Conservatorio Virtual sobre Políticas Interculturales en la Educación Superior. Intercambió ideas con gente de otros países.