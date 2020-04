Irresponsable y mortal. Si el alcalde Luis Guillermo Benítez fuera abogado, lo entenderíamos. Pero siendo “químico” de profesión, sencillamente no se entiende. Sabe del peligro que representa el coronavirus. Que no hay medicamento de combate para ese mal. Menos que hay vacuna. Y que lo que está intentando el gobierno es evitar que los contagios no se den en cascada para que no colapse el sistema de salud. A mayor número de infectados en menos tiempo, menor el número de personas que pudieran recibir atención médica. Y lo que hizo “El Químico” ayer es un acto criminal. Llamó a los “más necesitados” para entregarles despensas y 400 pesos. ¿Qué provocó? Que cientos, miles de personas, la mayoría de ellos gentes de la tercera edad, mujeres y hasta jovencitos, acudieron al palacio municipal. Lo abarrotaron. El número de gentes fue tal, que llenaron la plazuela República. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuáles medidas de prevención? ¿Cuál cubrebocas? Nada. La gente codo a codo. La gente como si estuviera en una verbena. De fiesta. Es bueno otorgar apoyos para quienes los necesitan en este momento de emergencia sanitaria. Pero la forma en que actuó el Gobierno Municipal lo único que está haciendo es poner en mayor riesgo la salud de miles de mazatlecos. Sobre todo gente necesitada que por acudir por una despensa y 400 pesos podría costarle más caro. ¿Qué “El Químico” no pudo armar un programa para evitar esas aglomeraciones? Tal vez lo que más le interesó es hacer sentir que él y su gobierno ayudan a la gente. Y no le importó los riesgos que esa misma gente corre ante la amenaza del coronavirus. Y de esos locos abundan en Morena y en todo el país. Protagonismo en plena pandemia.

Lo que se temía. Hugo López-Gatell ya no aguantó la presión. Y ayer reconoció que por cada persona confirmada con coronavirus hay por lo menos 12 que no acudieron al médico. Y lo peor que en el país hay más de 26 mil 519 personas que contrajeron el virus y sin saberlo es portadora del Covid-19. El Gobierno Federal sabía desde el inicio lo que se avecinaba. Tenía sus números, sus estimaciones. Y no los compartió a la población. Y sabiendo esta grave situación, no se ha permitido que las pruebas de detección del coronavirus se realicen masivamente. Si se hicieran, entonces se estaría hablando de una cantidad que de solo pensarla da escalofríos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ha intentado adquirir el material para realizar pruebas rápidas. Pero por todos los medios el Gobierno de López Obrador lo han bloqueado. ¿Qué esconden? Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ordenó preparar inmuebles para adaptarlos con lo necesario para brindar atención médica a quienes resulten contagiados. La ola de infectados viene.

Quirino lo sabe. Pero hasta ayer, los recursos federales prometidos para apoyar a Sinaloa para enfrentar la pandemia, no llegan. Tendrá que llegar el momento de que los estados, entre ellos Sinaloa, tomen sus propias decisiones y protejan a los ciudadanos. El Gobierno Federal está metido en un hoyo. En un barco a la deriva y sin capitán.

Rompen empresarios con AMLO. Aguantaron año y medio de insultos y descalificaciones, que un día sí y otro también, les lanzaba en las mañaneras. Hoy, ante la grave crisis de salud que viene de la mano de la económica, los empresarios no le piden dinero a AMLO. Tampoco favores que no pueda cumplir. Sólo que vea, si quiere generar 2 millones de empleos en nueve meses, que el Gobierno no es generador de empleo. Los empresarios lo son.