Ismujeres busca un coordinador de eventos

Quien no sabe coordinar eventos es la directora del Ismujeres, Aracely Tirado, quien convocó a las mujeres derechohabientes del Issste a un desayuno donde solo había espacio para 30 personas. Desesperadas, las féminas, al no haber suficiente espacio en el recinto donde fueron convocada, comenzaron a salir. Llendo detrás de ellas la funcionaria para decirles que se esperaran.Por lo que urge un coordinador que ayude en los eventos del Ismujeres y evite que sus invitados se retiren. Interesados en la chamba pueden comunicarse al teléfono 756-0672.Se solicita una agenda electrónica que tenga alarma para recordatorios, buen volumen y que no necesite baterías extras para que la chaca de Ecología en Guasave recuerde constantemente qué tiene que hacer algo con los solares baldíos y enmontados, pues la raza se queja y se queja.Si tienes lo que se busca, favor de echarle la llamada a la funcionaria, María de los Ángeles Verduzco, al teléfono 872-1536.Urgen los servicios de unos buenos ingenieros para que se pongan a elaborar unos planos que le sirvan de muestra al alcalde de Angostura, José Manuel “Chenel” Valenzuela, en caso de que quiera construir más comedores comunitarios, para que le queden de buen tamaño, pues en el que hicieron en La Reforma le criticaron que la obra había quedado muy chica. Si sabe de alguien que pueda aventarse un buen ‘jale’, échenle una llamadita a Chenel al 697-734-0040.Se requieren pastillitas pa’ la memoria de esas que usaba el Dr. Chapatín del programa Chespirito para Rodolfo Beltrán Castro, jefe del Departamento de Secundarias Generales, para que se acuerde de ponerle al maestro a la secundaria San Blas, de la misma comunidad, antes de que los mismos padres de familia lo linchen y le cierren las puertas de la secundaria por no cumplir con sus promesas. Si usted tiene lo solicitado o sabe dónde se pueden conseguir estas pastillitas, favor de echarle el fonazo al 667-846-4200, pa’ que se las tome de volada.Se compra buen surtido de veladoras que tengan las tres “b” (buenas, bonitas y baratas). Los que tengan disponibles se pueden poner en contacto con Joel Ernesto Soto, secretario de Seguridad Pública, al 986-8126, quien ya no sabe a qué santo encomendarse para que le cumpla el milagrito de salir bien librados de las fechas decembrinas y que sus muchachos logren proteger a la gente de tanto ratero que andan por las calles sin que nadie los pare.