Ismujeres sigue dando de qué hablar

Ismujeres. El tema del Instituto Sinaloense de las Mujeres sigue dando de qué hablar en el Congreso del Estado, donde no cayó nada bien que el gobernador Quirino Ordaz Coppel haya nombrado a Reyna Araceli Tirado Gálvez como encargada del despacho de la dirección general del organismo. De acuerdo con Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, el mandatario estatal no debió dejar a Tirado Gálvez al frente del Ismujeres porque el Legislativo ya se había pronunciado por la no ratificación en el cargo, y por congruencia no debió seguir en el puesto. Por su parte, Ordaz Coppel no ha querido adelantar nombres de las aspirantes, y hasta ahora no ha analizado los perfiles para dirigir el Ismujeres. Por lo pronto, Araceli Tirado sigue cobrando en el Instituto de las Mujeres, y convocó para hoy a una rueda de prensa, ahora como encargada del despacho, que, para cuestiones prácticas, es lo mismo.

Protestas. Un grupo de pensionados y jubilados que forman parte del movimiento Somos más que 53 tomó las oficinas de Isssteesin debido a los retrasos en los pagos del fondo de vivienda. Teodosio Joel Fausto García, coordinador estatal de este movimiento, manifestó que desde diciembre del 2019 se acordó que les iban a entregar los recursos, y hasta la fecha es hora de que no les han entregado nada ni tampoco les dicen para cuándo lo harán. Han sido muchas las protestas que han hecho estos profesores, y aunque ya fue autorizada una partida en el Presupuesto de Egresos del Estado para este año, no tienen la certeza de cuándo recibirán finalmente ese recurso. Los maestros siguen en pie de lucha.

Desabasto. Pasan los días, y siguen los problemas en los hospitales de la Secretaría de Salud en Sinaloa por la falta de medicamentos e insumos. A esta Redacción llegan quejas del Pediátrico, donde los papás están desesperados porque la salud de sus hijos empeora, y, con tantas carencias, temen por sus vidas. En estos momentos no hay recursos para realizar operaciones del corazón, y hay muchos niños que necesitan con urgencia esta intervención quirúrgica. También sucede en el Hospital de la Mujer, donde no tienen insumos, y obligan a los familiares de las pacientes a comprarlos para que puedan ser operadas. Esta crisis en el sector salubridad se viene arrastrando de años atrás, pero desde enero del 2019, en el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha agravado, al grado de que ya ha costado vidas de pacientes por falta de tratamientos. Y ante la desesperación de los padres, muchos recurren a instituciones de asistencia privada, como Ganac, en donde han incrementado la demanda de apoyos, porque con anterioridad los niños con cáncer eran apoyados con medicamentos solamente, y ahora se tiene que invertir en quimioterapias para que no queden sin tratamientos. Ante la ineficiencia de las autoridades de Salud, hacen falta más instituciones y asociaciones privadas que brindan su apoyo para darle otra oportunidad de vivir a los pacientes.

Hacen las pases. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado ha recuperado a una de sus legisladoras que había renunciado por diferencias con sus compañeros, en especial con Graciela Domínguez Nava, su coordinadora. La diputada local Flora Isela Miranda Leal ha cambiado de opinión, y luego de haber presentado su renuncia al grupo parlamentario de Morena, la legisladora se convenció de afiliarse a la Asociación de Legisladores de la Cuarta Transformación y de inscribirse como militante del partido, una vez que se abra una nueva etapa de inscripción. Miranda Leal había solicitado a la Mesa Directiva que la incluyeran en la Junta de Coordinación Política como diputada sin partido, pero no fue autorizado, así que decidió hacer las pases con sus compañeros morenistas y reintegrarse a la bancada; aunque en la página del Congreso del Estado nunca la quitaron del grupo parlamentario de Morena, como sí ocurrió con Fernando Mascareño Duarte.