Israel triunfará en el Medio Oriente: Eban

HISTORIA EN EL DEBATE

21 de octubre de 1970

Nueva depuración en la Judicial. Una nueva depuración de malos elementos de su corporación, con el correspondiente cese y consignación ante las autoridades correspondientes, fue anunciada por el licenciado Óscar Sánchez, jefe de la Policía Judicial del Estado. Enterado de los escándalos que han venido protagonizando algunos elementos de la corporación, adscritos a la jefatura de Los Mochis al ingerir bebidas alcoholizadas, Sánchez indicó que ya se ha ordenado la detención de uno de ellos y se están investigando la conducta de otros agentes.

Acción contra choferes irresponsables. Ante la insensatez de algunos conductores de vehículos, que retiran las señales que prohiben la circulación sobre las calles recién pavimentadas en las que el concreto está aún bajo observación, para entrar con sus vehículos, las autoridades municipales están extremando la drastricidad. El inspector de Policía Enrique Peña ordenó que se ponga en práctica enérgicas medidas para proteger los intereses del público, que es el que pagará el pavimento que se está tendiendo.

Israel triunfará en Medio Oriente: Eban. Jerusalén. El ministro de Relaciones Exteriores, Abba Eban, proclamó su confianza en la victoria de Israel si el fracaso de las negociaciones degenera en una nueva guerra con los árabes. Eban agregó que la victoria israelí se impondrá no obstante la presencia de los misiles antiaéreos soviéticos instalados por Egipto a lo largo del Canal de Suez. “Se sabe que Israel prefiere la cesación de hostilidades, pese a nuestra absoluta convicción de que saldríamos victoriosos”, dijo Eban.

Tardeada mexicana para Ana Ma. Gastélum. Nuestro máximo centro social hoy se verá engalanado con la presencia de todas las amistades de la guapa Ana María Gastélum Muñoz, la que será despedida con una alegre tardeada mexicana en la que tendrá intervención especial un mariachi que ha sido contratado especialmente. El ágape será de regalos para el hogar que está por fundar Ana María con el ingeniero Mario Zamora Malcampo. El Country Club será ambientado con motivos mexicanos para dar realce al evento.

21 de octubre de 1995

Adelanta triunfos Muñoz Ledo. El bipartidismo no es para Sinaloa, que es un estado nacionalista, señaló aquí tras dos días de gira en apoyo a candidatos, el dirigente nacional del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, a la vez que se pronunció por una reforma electoral que especifique que nadie gaste en campañas más de un peso por cada ciudadano. Aseguró que este instituto político tiene un avance importante; sin embargo, el problema sigue siendo la desproporción en los recursos que son destinados para las campañas políticas, lo cual no es privativo de ninguna región.

Desmiente Fidel a empresarios. México, D.F. El líder de la CTM, Fidel Velázquez, afirmó que mienten los empresarios, porque “los aguinaldos se tienen que pagar y de hecho ya se están pagando, no pueden eludir lo que por ley les corresponde a los trabajadores”. Dijo que no hay temor por parte del sector obrero ante esta amenaza de los patrones, porque se tienen que ajustar a lo que marca la ley. El sector patronal declaró que no tenía capacidad económica para hacer frente a esta prestación social.

No negociarán con terroristas. París. Funcionarios franceses afirmaron que nunca, nunca, nunca negociarán con terroristas, respondiendo así a las exigencias de los insurgentes musulmanes argelinos para poner fin a una ola de atentados dinamiteros en Francia, e insistieron que era su deber continuar prestando asistencia económica a Argelia. A estos insurgentes se les atribuyen ocho atentados dinamiteros, con un saldo de 7 muertos y 160 heridos, y han prometido continuar con los atentados.