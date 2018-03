Issste se compromete con Andis

Este miércoles le daba cuenta del colosal adeudo que el Issste, 15 entidades federativas y organismos estatales y federales de salud mantienen con los afiliados a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (Andis), que preside Héctor González.



De acuerdo con dicho gremio la lista la encabeza justo el Issste, que recién esta semana asumió Florentino Castro, con dos mil 839 millones de pesos, seguido del gobierno del Estado de México, que lleva Alfredo del Mazo Maza, con otros dos mil 297 millones.



Le sigue Sinaloa con 670 millones, Jalisco con 507 millones, Sonora con 334 millones, Chihuahua con 171 millones, Puebla con 118 millones, Baja California con 81 millones, Guanajuato con 78 millones, Guerrero con 74 millones, CDMX con 70 millones y Durango con 50 millones de pesos.



La lista continúa con Colima que arrastra 48 millones, Veracruz con 36 millones, Michoacán con 35 millones y San Luis Potosí con 34 millones. Otras dependencias de salud federales y estatales deben dos mil 61 millones más. En total la deuda global registrada por Andis suma 9 mil 503 millones de pesos.



El pasivo representa una quinta parte de lo que el sector salud va erogar este año para la adquisición de medicamentos e insumos, derivado de la compra consolidada 2018 que coordinó el IMSS y que ascendió a 58 mil 435 millones de pesos. Equivale, también, a la mitad del presupuesto anual el Seguro Social.



El Issste nos mandó una carta en la que dice que el adeudo real del instituto con la ANDIS con corte al 27 de febrero de este año asciende en realidad a mil 546.4 millones de pesos, de los cuales mil 373.5 millones corresponden al ejercicio 2017 y 172.9 millones de pesos al 2018.



Respecto al pasivo de 2017, afirma que se realizó el trámite para el pago de 930.6 millones de pesos de los 10 agremiados de Andis que tienen contratos con el Issste, recursos sujetos a la liberación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La liquidación supuestamente fue el 1 de marzo.



El 27 de febrero pasado se reunieron con el presidente de la Andis. Se le aclaró que la diferencia por mil 292.6 millones de pesos que resulta entre los dos mil 839 millones del desplegado que hace unos días publicó la Andis y los mil 546.4 millones que reporta el Issste, deriva de que el saldo que presentó la asociación incluye a empresas no agremiadas con las que se tiene un adeudo por 964.2 millones.



Se acordó revisar el adeudo y disponibilidad para hacer frente al pago antes señalado, situación que se verificará al término de la segunda semana de marzo con los proveedores.



TPP SACA ÁMPULA

México llega a la firma del TPP 11 a media luz, ante el desconocimiento de lo que se firma, incluso entre sectores industriales cercanos a la negociación. Resulta que no solo se desconocen los textos finales que el titular de Economía, Ildefonso Guajardo, firmó ayer en Chile, sino el compromiso de los apoyos que se les otorgarían para abrirse a seis nuevos mercados, en especial con países como Vietnam, Malasia y Singapur, a quienes se les conoce como jugadores del comercio a través de prácticas desleales. Se sabe que los sectores sensibles de cuero, calzado, textil, lácteos y automotriz todavía tenían aspectos por solucionar, los cuales pese a las mesas que mantenían con el gobierno federal, no han recibido respuesta y terminaron molestos. Para ellos la firma de este acuerdo significa la estocada final de Asia a sus sectores, ya de por sí disminuidos por la piratería, dumping y otras prácticas comerciales desleales. El TPP incluye 30 capítulos que abarcan el comercio de mercancías, de servicios, la contratación pública, los derechos de propiedad intelectual que fueron en su mayoría impulsados por Estados Unidos y que ahora ya no está. Para cuando entre en vigor el año próximo, se liberará entre 65% y 100% del universo arancelario de los once países miembros. Ante ello Economía se había comprometido a dar una serie de incentivos, de programas de desarrollo y financiamiento, los cuales no han llegado y se ven lejanos, tomando en cuenta que la administración de Enrique Peña Nieto está a punto de terminar. Para empresarios, el papel de México en el TPP era estelar cuando Estados Unidos estaba dentro, al ser su principal socio comercial. Pero tras su retiro su influencia y conveniencia para nuestro país disminuyó notablemente.



DEVLYN ACLARA

No, Ópticas Devlyn no se está vendiendo. Lo que pasa es que la afamada cadena que comanda Michael Devlyn inició desde octubre del año pasado un proceso financiero para levantar recursos a fin de apuntalar su crecimiento. Ese plan, en el que efectivamente participa el banco boutique Dadoo de Julio Bosco y Luis Lascuráin como asesor, no descarta la posibilidad de que el fondo Linzor se desinvierta. Este vehículo de origen chileno y que lleva Tim Purcell entró a Devlyn en el 2014 tras fusionar su negocio de ópticas Grupo Colsa con el grupo que fundó hace 75 años Frank J. Devlyn. Nada está escrito todavía en torno a la salida de Linzor, pero como sea, lo que es un hecho es que la familia Devlyn no venderá y se mantendrá como mayoritaria.