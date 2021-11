No necesitan ganar para llenar Fenway

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “En las películas solo aparecen bañándose bajo las duchas las bellas y las jóvenes. ¿Es que las feas y las viejas no se bañan?”… Pacomio.-

Los Bravos ganaron la Serie Mundial 2021, pero no es acerca de ellos que más habla y escribe la gente del beisbol en estos días. Lo que más se oye es Yankees, Dodgers, Medias Rojas.

Nada puede contra eso que llamamos encanto o carisma.

Y, si se habla de carisma en el beisbol, ningún equipo ha sido superior al de Boston. Porque los Yankees, los Mets y los Dodgers llenan siempre sus estadios, pero han sido equipos históricamente ganadores. En cambio los Medias Rojas, a bordo de “La Maldición del Bambino”, 1918-2004, permanecieron 86 años con Fenway Park repleto de fanáticos sin ganar una Serie Mundial en todo ese trayecto.

Y la perdieron cinco veces durante la espera.

Tanto público iba a verlos, que durante esos 86 años ampliaron la capacidad de Fenway cuatro veces, hasta la actual, con comodidad para 37 mil 731 personas.

Después de 2004, también han ganado las Series Mundiales de 2007, 2013 y 2018.

Ahora, después de quedar a dos victorias de la Serie 2021, los Medias Rojas enfrentan intenso trabajo para armar el róster 2022. Sus agentes libres son numerosos e importantes.

Como el oufielder nativo de Miami, de 34 años, J. D. Martínez, quien ha dicho renunciará a la opción que había firmado para 2022, por 19 millones 350 mil dólares. Es decir, aspira a más dinero, después que este año sacó 28 jonrones y bateó para 286.

En cambio el lanzador zurdo y valenciano Eduardo Rodríguez no quiere irse, sino que lo firmen en Boston. Después de no poder lanzar en 2020, por el coronavirus y la miocarditis, Eduardo abrió este año 31 juegos, para récord de 13-8, 4.74, con 185 strikeouts frente a 47 bases por bolas.

También libre, el derecho Adam Ottavino, quien en 62 innings dejó strikeouts a 72 bateadores y su porcentaje de bases por bolas y hits por inning, quedó en 1.452.

Y Kyle Schwarber, utility adquirido el 29 de julio pasado, de los Nationals, a cambio del lanzador derecho de las Menores, el mexicano de Aguascalientes, Aldo Ramírez, de 20 años.

El mánager Álex Cora y el tren ejecutivo que ocupa las oficinas de Fenway Park, estarán muy ocupados este invierno. La entusiasta y conocedora afición de Boston y alrededores ya no quiere esperar 86 años por el próximo triunfo en la Serie Mundial.

