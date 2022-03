Bigleaguers muertos en la II Guerra Mundial

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Lo que más me gusta engorda, o hace daño o está casada con otro”… Anónimo.-

-o-o-o-

* Los Medias Rojas Rojas firmaron a Kris Bryant, quien había permanecido toda su carrera, de seis temporadas, con los Rockies, porque esperaban llevar a su róster a Freddie Freeman, y los Dodgers se les adelantaron, * Los Yankees se apresuran a preparar una fiesta de todo el año a partir de abril de 2023. Celebrarán los cien años de la inauguración del Yankee Stadium y los cien años de haber ganado la primera de las 27 series mundiales que han conquistado... * Aquel año, 1923, Babe Ruth fue líder jonronero con 41, en carreras impulsadas con 130; anotadas 151, porcentaje de embasado 545, slugging 764, embasado más slugging 1.309 y bases por bolas 170. Además, bateó para 393, pero no fue líder en esta especialidad, porque Harry Heilman, de los Tigres, bateó para 403… * El gerente-gen eral de los Yankees, Brian Cashman, hizo muy buen trabajo de pacificador. Antes de finiquitar la adquisición de Josh Donaldson, habló con Gerrit Cole, quien se sintió ofendido cuando Donaldson lo acusó de utilizar sustancias prohibidas en su mano de lanzar. Y ahora todo es paz en el clubhouse de los newyorkinos… ** Por los Blue Jays, el presidente, Mark Shapiro y el gerente-general, Ross Atkins, han hecho ofertas a los Indios por el dominicano, José Ramírez, a quien quieren para moverlo de tercera a segunda base… ¡Amanecerá y veremos!...

* En la mayoría de las informaciones se lee “Indios”, en vez de “Guardianes”. Nada fácil dar vuelta a una tradición de 121 años y pico por tonterías… ¡Digo yo¿no?!... * La venta de souvenirs en el Hall de la Fama del Beisbol, se ha convertido en un negocio millonario. No han revelado a cuánto alcanzan las ventas, pero ¡qué bueno!, porque hay muchos gastos, y antes, los amigos de la institución colaborábamos a menudo económicamente…

** Por estos días, en 1945, hace 77 años, regresaban a sus hogares los hombres y mujeres que habían peleado en la II Guerra Mundial. Los peloteros en esa guerra fueron cuatro mil 549, 473 bigleaguers y cuatro mil 76 de las Menores. En total EU mandó 14 millones 900 mil efectivos, de los cuales murieron 292 mil 100 y cayeron heridos 571 mil 822. En ese total de muertos, figuraron dos de Grandes Ligas, Elmer Gedeón, outfielder de los Senadores de Washington, y Harry O´Neill, cátcher de los Atléticos de Philadelphia…



Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Lee el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, en internet, por “El deporte vuelve a unirnos”.