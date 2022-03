El dinero demás es inaguantable

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Cuando el licor entra la verdad sale”… Trapichito.-

Todo amanece hoy tan bien en las Grandes Ligas, ya que mañana domingo abrirán los campos de entrenamiento; y la temporada comenzará el siete de abril y será de 162 juegos por equipo, ya que los encuentros no celebrados por el lockout, van a ser parte de programas dobles.Terminó pues, la guerra de los multimillones 2022. Ahora habrá paz hasta 2025, cuándo ¡¿Quién sabe?!

Por fin voy a escribir acera de juegos de pelota y de peloteros.

Era poco agradable, poner letra tras letra todos los días, para reportar que no habían llegado a un acuerdo propietarios y jugadores. Ya parecía una letanía.El problema era que las Grandes Ligas mueven más de seis mil millones durante los seis meses de temporada, mil millones mensuales de abril a septiembre, para satisfacer a mil 200 peloteros y a los 30 propietarios.

Siempre le he pedido a Papá Dios, que no se le ocurra hacerme llegar menos dinero del necesario, pero igual le suplico no permita que yo reciba más dinero del suficiente.

Y como Papá Dios siempre me ha complacido, he sido muy feliz toda mi vida.Algunos bigleaguers cobran 30 y más millones de dólares por seis meses de jugar pelota. Y los propietarios manejan más.Me pregunto, ¿cómo gastar tanto dinero? Y según dicen los viejos, “nadie ha visto un entierro en el cual lleven tras del muerto su caja fuerte o lo que tenía en el Banco”.Hay peloteros firmados por 30 millones por temporada, o 300 millones en 10 años. Suponiendo que se retiren a los 45 de edad y que vivirán hasta los 95 años, tendrían 50 años para dilapidar ese montón de billetes, seis millones anuales, 500 mil dólares mensuales, que son cerca de mil 700 diarios.

¿Cómo y en qué gastar eso?

Si alegan que los peloteros pagan impuestos más gastos diarios durante la vida de bigleaguer, les recuerdo que eso lo cubren con lo mucho que reciben aparte, por souvenirs, publicidad y otras actividades fuera del estadio.¿Cómo gastar cerca de mil 700 dólares diarios, más de 70 dólares por hora? suponiendo que también dilapiden mientras duermen.¡Óiganme!, cuidar nada más 300 millones de dólares, es un martirio.

En una entrevista con Reggie Jackson durante la temporada de 1980, le pregunté por qué no se había casado. Su respuesta…:“Como me veo en el espejo, estoy consciente de lo feo que soy. Dicen que también soy antipático. O sea, cualquier mujer interesada en mí, solo vendría tras mi dinero”.Lo que Reggie cobró ese año de los Yankees, fueron apenas 525 mil dólares.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.