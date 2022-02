Perderían cerca de 60 millones diarios

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Si no existieran el dinero, ni el sexo, ni las redes insociables, habría en este mundo más paz que en el Paraíso Terrenal… Dick Secades.-

Cuando enviaba ayer viernes este material, se esperaba con angustia, que en el quinto día de discusiones, propietarios y bigleaguers evitaran finalmente posponer la inauguración de la temporada, que se espera sea el jueves 31 de marzo.

Pero hasta última hora, en las oficinas del estadio de Júpiter, Florida, seguían lejos de un arreglo. Si amanecen pasado mañana lunes sin el contrato firmado, Major League Baseball (MLB) anulará los juegos inaugurales y los demás que sean necesarios.

El comisionado Rob Manfred dijo…: “Está comprobado que los entrenamientos no deben realizarse en menos de un mes”.

El comienzo del spring training ha sido pospuesto del miércoles 16 de febrero al sábado 5 de marzo.

Cada día sin juegos de la temporada costaría a la Asociación de Peloteros 20 millones 500 mil dólares, ¡diariamente! Y a MLB 37 millones. O sea, perderían cerca de mil 800 millones en conjunto, cada mes.

“Todo parece llevarnos a una temporada de 2022 con menos de 162 juegos por equipo”, dijo un vocero de MLB ayer a mediodía.

MLB ha recalcado que ningún juego no realizado por el lockout será reprogramado. Quedará anulado por completo. Y, por supuesto, ningún pelotero recibirá salario mientras dure el conflicto.

Uno de los desacuerdos más bravos es el del impuesto al lujo, el cual se cobra a los equipos que sobrepasan determinada suma en honorarios de peloteros

Tampoco encuentran arreglo en el proceso de los novatos rumbo a la fecha para hacerse agentes libres, pasando por el arbitraje. Los peloteros quieren menos años, menos trámites, más facilidades. Los propietarios tratan de imponer pruebas del valor de cada pelotero, según sus números.

Tampoco llegan a un acuerdo en las reglamentaciones acerca del draft de junio y los bonos a pagarse.

Y MLB propone aumentar los equipos clasificados para la postemporada, a lo que se oponen los jugadores, como presión para lograr otras ventajas.

En cuanto al sueldo mínimo, las discusiones van desde 640 mil dólares, ofrecidos por MLB, hasta 996 mil exigidos por la Asociación. Actualmente es de 570 mil 500.

La sensación es que ambos bandos quieren lograr más y más poder en las relaciones laborales. Y cuando se habla de poder, se refiere uno a multimillones de dólares.

