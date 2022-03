Propietarios enojados se unen a los peloteros

audima

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “El peor de los acuerdos, es superior a la mejor de las guerras, porque no hay guerra mejor”… J.V.-

-o-o-o-o-

Se teme que Major League Baseball (MLB) anuncie la cancelación de la tercera y la cuarta serie de la temporada, igual como anunció la semana pasada que no jugarían las primeras dos series que debían comenzar el 31 de este mes de marzo.

Se supo que no menos de cuatro equipos han dado la espalda a los otros 26 para ponerse al lado de los peloteros, especialmente en las discusiones acerca del Impuesto al Lujo.

Eso ocurrió cuando celebraban, a través de video, una reunión de representantes de los 30 equipos con dirigentes de la Asociación y algunos bigleaguers. Los disidentes exigían que el lockout terminara en seguida. Pero cuatro votos no eran suficientes, necesitaban 23.

Cuando escribía esta columna me informaron…: “Las dos partes parecen estar muy lejos de un arreglo”.

Los propietarios piden establecer el Impuesto a los rósters de 230 millones de dólares por temporada, mientras los peloteros exigen que se eleve a 263 millones. Este es uno de los puntos más peliagudos en las discusiones.

A última hora, ayer, le llegó a la Major League Baseball Players Association (MLBBPA), el anuncio de que los jugadores de la Major League Soccer Players Association y de la National Basketball Players Association se declaraban al lado de ellos y que los apoyarían en cuanto sea necesario.

Pero, aun cuando está en juego la temporada, las discusiones ocupan muy poco espacio. Las más prolongadas llegan a 90 minutos diarios, excepto cuando se reunieron en Júpiter, la semana pasada, cuando sí trabajaban hasta durante ocho o más horas por jornada.

Para hoy está anunciada la inauguración de la temporada Triple A, cuyos jugadores no están en los rósters de los 40 de Grandes Ligas. Y el martes, inaugurarán las acciones en Clases A y Doble A.

Pero hay 37 peloteros que, aun cuando nunca han jugado en Grandes Ligas, no podrán tomar parte en esas acciones de las Menores, porque ellos sí aparecen en los rósters de los 40.

Consulté por teléfono a un ejecutivo de equipo, si se temía la cancelación de toda la campaña grande de 2022, y me dijo…:

“No es posible. Llegaremos a un acuerdo antes de lo que supones, Ya verás”.

Entre los negociadores de todos los días, no aparece el comisionado, Rob Manfred. Por los propietarios están al frente de las discusiones, Dan Halem y Morgan Sword; por la Asociación de Peloteros, Ian Penny y Bruce Meyer.

¡Amanecerá y veremos!

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.