Jacob Pérez Heiras no se queda con las manos vacías y asume dirección de Conalep Los Mochis

Compensación. El que no se quedó con las manos vacías tras ser desplazado como candidato del PAN a la diputación local por el Distrito Electoral 05 es Jacob Pérez Heiras. Y es que ayer el director del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, le tomó protesta como nuevo director de la institución del plantel de la colonia Estrella. Pérez Heiras, gente del exalcalde panista Zenén Xóchihua Enciso, entró por Deisy Judith Ayala Valenzuela, quien se logró colar como candidata priista a la diputación local pluri en el lugar número cinco. Así, Pérez Heiras fue recompensado por no hacerla de tos cuando metieron en su lugar a Ariel Aguilar con el fin de resolver la candidatura común a la alcaldía para el PRI. Lo que sí es que a Ayala Valenzuela no se le va a ser regresar a ese puesto tras las elecciones y vale más que el tricolor tenga votos para que entre al Congreso como pluri, gane o pierda su partido, porque de lo contrario se puede quedar sin nada.

A priori. Los desfiguros siguieron en la campaña electoral tras que algunos personajes se quedaron en el camino por una candidatura. Uno es el exregidor Humberto “El Zorrita” Soto, excampeón de box. Tras no lograr la candidatura a la alcaldía de Ahome en alguno de los partidos políticos, con los que anduvo coqueteando, Soto terminó con el candidato del Partido del Trabajo, Domingo “Mingo” Vázquez. Este fin de semana le dio su apoyo junto con algunos de la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Los Mochis. Dicen que lo que ya se decía ahí se confirmó: Mingo Vázquez ya anda repartiendo cargos de la administración. Se habla que ahí el candidato petista le aseguró un puesto al excampeón de boxeo. Mira pues qué adelantados.

Reversión. Los que endurecieron el discurso son los candidatos priistas-panistas-perredistas en contra de la administración petista-morenista del alcalde de Ahome Guillermo “Billy” Chapman. Ayer, el candidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno se comprometió a eliminar el cobro de uso de suelo anual a los empresarios. En la reunión que tuvo, junto con los otros candidatos locales y federal, con los líderes empresariales de la Intercamaral, Osuna Moreno aprovechó la recta para golpear a la actual administración, que aplicó ese cobro cuando eso se hacía una sola vez cuando se iniciaba algún negocio. Esa medida la calificó como recaudatoria. Eso lo festejaron los dirigentes de los sectores productivos.

Gancho al hígado. De hecho, el candidato a la diputación local por el Distrito 03, Bernardino Antelo Esper, inauguró el golpeteo contra los petistas-morenistas, quienes en la elección pasada ganaron. En un acto de campaña en Zapotillo, San Miguel, Antelo Esper fustigó a los que ganaron porque ya no se volvieron a parar en las comunidades. Los diputados locales y el diputado federal no regresaron y con el gobierno de Chapman se vivió un retroceso, remarcó. Y eso que apenas va iniciando la campaña.

Desbandada. Más complicaciones para el candidato de Morena a la alcaldía de El Fuerte, Gildardo Leyva. Al abandono a su suerte que se la cantó el exalcalde Miguel Ceceña Ruelas y su grupo, ayer Evangelina Álvarez y su gente le retiraron el apoyo y entre las patas se llevaron al candidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya. Álvarez fue precandidata para la presidencia municipal, pero como nadie la llamó para consolarla con algún ofrecimiento tras que el dedo no le favoreció, decidió emigrar. Se fue con Maribel Vega Quintero, candidata del PRI-PAN-PRD. Ceceña Ruelas y los suyos se fueron con el candidato del Verde Ecologista, Vicente Pico. El caso es que las cosas no pintan bien para el candidato morenista.