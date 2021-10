Jaime Astorga acepta subdirección de Salud Municipal de El Fuerte, Sinaloa

La forma. El autodestape de Érika Sánchez para la presidencia del PRI en Sinaloa no cayó bien en unos priistas de Ahome. La forma en que mostró sus aspiraciones pesó por encima del fondo: lo hizo acompañada del diputado local Ricardo Madrid, con lo que, dicen, la descalifica para esa posición porque la ubican en el grupo responsable de la debacle del tricolor en la entidad. Madrid fue el operador preponderante de ese grupo que no dio con bola a propósito o por incapacidad. No falta quien afirme que son las dos cosas juntas. Por eso, algunos priistas rechazan la postulación de Érika Sánchez, pero también la intención del senador y excandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum de apoderarse del PRI. Unos y otros, se asegura, son corresponsables de la derrota del pasado 6 de junio como para que todavía quieran asumir las riendas del partido.

Reedición. Para seguir haciendo ruido con el fin de que el gobernador electo Rubén Rocha Moya lo tome en cuenta, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, reeditó ayer lo que hizo en Mazatlán: un grupo de abogados de Los Mochis se pronunció a su favor para ser el próximo fiscal general del estado. Polo Palafox los trae cilindreados con apoyarlos si llega a esa posición cuando muchos aseguran que en el hipotético caso de que se le haga, ya no lo van a volver a ver. Dicen que lo fuerte de Polo Palafox es usar y desechar. Por lo pronto, el líder de la FAS anda con soltura fijando posición que en ocasiones resulta contradictoria. Y si este repitió lo de Mazatlán, Julio Alvarado, líder de otro grupo de abogados, copió el rechazo a la postulación de Polo Palafox expresado por Francisco Javier Villarreal, líder de otro grupo del gremio. Andan ansiosos por las prebendas del poder.

Visible. El excampeón de box Humberto “El Zorrita” Soto ya anda operando en el sector del deporte tras asegurar que él estará en el gabinete de Rubén Rocha Moya como director general del Instituto Sinaloense del Deporte. Se sabe por su dicho, no por Rocha Moya, que aún no revela los nombres de sus colaboradores en firme. Por lo pronto, se reunió con el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, el excampeón de box Fernando “El Cochulito” Montiel, para impulsar esa disciplina.

El mensaje. Una de las señales de que Leonides Gil Ramírez está perfilado para la dirección del Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de Ahome es la reunión que tuvo con los artífices de los centros de rehabilitación en el norte de Sinaloa, Jesús Zubiría y Esteban Ramírez. Ese fue el mensaje, lo tenga o no palomeado Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo. En esta también estuvo el regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho.

Ni la burla perdona. Buena se la aventó la presidenta del PAS en Ahome, Marysol Morales, de que van a ser críticos de la administración de Vargas Landeros. Ya se sabe que desde antes de tomar protesta como regidora está deslumbrada por el alcalde que la colocó en la Comisión de Entrega-Recepción.

Intención. Tan ávido de un hueso anda Jaime Astorga que aceptó la sudirección de Salud Municipal que le ofreció el alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, que ayer dio a conocer otro bloque de funcionarios. Este nombramiento y aceptación es lo que dio de que hablar. Dicen que Astorga le sirve a Leyva para acallar voces de rechazo de meter “fuereños” al gabinete, como los que ya hizo y que viven en Los Mochis y algunos juran y perjuran que pronto vienen unos de Guasave.