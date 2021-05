Jaime Astorga, priistas y panistas de El Fuerte se suman al candidato de Morena Gildardo Leyva

Va a responder. Algunos seguidores en Ahome celebraron que el candidato morenista-pasista Rubén Rocha Moya haya aceptado participar en el conversatorio que organiza EL DEBATE. Es más, destacan que Rocha Moya haya modificado su postura inicial de no acudir a un debate que no organice el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Sostuvo esa postura en el que convocó la Coparmex. No asistió. Sin embargo, reconsideró su postura con el conversatorio por la importancia que tiene para posicionarse ante los sinaloenses. Dejar ese vacío podía tener sus costos que en estos momentos no se puede dar ese lujo. Puntero o no, Rocha Moya sabe que no les puede dejar la cancha libre a sus adversarios.

Consecuencias. El que no entendió eso fue el candidato del Partido del Trabajo a la alcaldía de Ahome, Domingo “Mingo” Vázquez, quien ya paga las consecuencias de retractarse de su participación en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 con los cuatro candidatos punteros. Quizás él ni su equipo se dan cuenta de ello. En parte porque ya andan en las nubes porque creen que ya ganaron. Adelante, atrás, o como vayan, el morenista-pasista Gerardo Vargas, el priista-panista-perredista Marco Antonio Osuna, y el de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Camacho, no se rajaron. Le apostaron a posicionarse más y parece que lo lograron.

La relación. Dicen que carente de base social, la candidata a la diputación federal por Morena-PAS, Ana Ayala Leyva, le apuesta a los recursos del Ayuntamiento para posicionarse. Y es que la operación ya fue detectada: las demandas que recibe en las colonias y pueblos las resuelve con la intervención de los funcionarios de la comuna. De hecho, el candidato de Redes Sociales Progresistas Miguel Ángel Orduño hizo público esa operación. Es decir, si en una colonia los vecinos le piden que se arreglen las lámparas al día siguiente llegan brigadas de Servicios Públicos a resolver el problema. Y así por el estilo. Consideran que eso le va a generar votos. Ella trabaja para sí misma y para nadie más.

Cambian de bando. Un golpe mediático dio ayer el candidato de Morena a la alcaldía de El Fuerte, Gildardo Leyva. Lo que pasa es que el expresidente del PRI en El Fuerte Jaime Astorga y un grupo de priistas y panistas se le sumaron a su causa. El compromiso de estos lo sellaron en un desayuno en la casa de Astorga, en San Blas. No es cosa menor el grupo distribuido en sindicaturas claves en la elección: San Blas, Charay, Mochicahui y Jahuara. La interpretación que muchos le dan a esto es que el golpe lo va a resentir la candidata del PRI-PAN-PRD Maribel Vega. A nadie más afecta más que a esta.

En la jugada. Para rematar, el candidato del Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte, Vicente Pico, mandó ayer el mensaje que tiene lo suyo. Junto con el candidato a diputado local Omar Castro tuvo un encuentro con su gente en La Galera y apantallaron. Trae bola. Y por supuesto hicieron despliegue del evento para que no los vean “chiquitos y orejones”. De hecho, la percepción que se está generando en el alteño municipio es que la pelea por la alcaldía la va a dar contra el morenista Gildardo Leyva. Ya no se fijan en la candidata priista Maribel Vega. También dicen que el candidato del Verde la supo hacer: su equipo contrató a la beisbolista Rosa María Castillo, quien causó revuelo por ser la primera mujer en jugar en la Liga Clemente Grijalva.