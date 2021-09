Jaime Montes Salas deja la Delegación de Programas Federales por el gabinete de Rubén Rocha

Ahora sí. Dicen que varios personajes de Los Mochis empezaron a sobarse las manos porque Jaime Montes Salas deja la Delegación de Programas Federales en Sinaloa para incluirse al gabinete del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Y más que va a la Secretaría de Agricultura, donde considera que concretará los esfuerzos de todos los sectores en Sinaloa porque aquí hay los mejores agricultores y los mejores ganaderos del mundo. Quieren trabajo, pues. ¡A ver si se les hace! Por lo visto atrás quedaron las especulaciones sobre su manejo de los dineros como superdelegado porque de que está palomeado desde arriba, lo está.

¿Jineteo? Después de que la tesorera del Ayuntamiento de Ahome, Onisa Juárez, dijo al secretario de los trabajadores del Ayuntamiento, José Ramón Palafox que no les había pagado a tiempo la quincena porque no llegaron unas participaciones de donde normalmente se pagan sueldos y salarios, salió a relucir que en la actual administración que presidió primero Billy Chapman, después Socorro Calderón y actualmente Juan Fierro, van tres veces que se retrasa el pago de la nómina, siembre en los meses que traen 31 días. ¿Por qué será? Un día es un día en el banco. Luego no quieren que se piense mal.

Qué lío. Tremendo escándalo está armando el exlíder agrícola y exdiputado del Valle del Carrizo Cecilio Gámez Portillo al pedir la renuncia del presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo Lugo, según por los descalabros que han tenido el partido en los últimos procesos electorales. Lo menos que dice es que el presidente estatal Jesús Valdés sí renunció al CDE del tricolor y acá en Ahome todo sigue igual o peor, porque a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional no se paran ni las moscas, menos alguien que quiera unirse a las filas. ¿Por qué no ayudan entonces a planificar una estrategia esos priistas que dicen que sí las pueden? Como que no les cae el veinte que todavía no se va el efecto AMLO.

Riesgo. Vaya labor de la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos. No paró en los trabajos de supervisión tras las lluvias de los últimos días. En el municipio ha llovido como nunca, incluso más que en Ahome, aunque allá no tienen problemas de inundaciones, que si no, más grave estaría. Ayer, el Instituto Estatal de Protección Civil recomendó no dejar pasar vehículos hasta que Obras Públicas valorara la estructura del puente sobre el arroyo Sibajahui, en El Fuerte, que hacía años no crecía de tal manera. ¡A prevenir antes de que pase una desgracia! como la que produjo la muerte del entonces exalcalde Villaburu, razón de que hicieran ese puente.

En acción. Por fin parece que despertó el alcalde sustituto de Ahome, Juan Fierro. Ayer se le vio dando recorrido en las zonas afectadas por las lluvias, como Las Mañanitas y la colonia Magisterial de Los Mochis. Más tarde visitó San Miguel y también presidió la reunión para evaluar los daños por las lluvias, pero también el plan de acción para las comunidades a las orillas del río Fuerte. Lo acompañaron Ricardo Ramón Rodríguez Camarena, jefe de Distrito de Riego 075 de la Conagua; Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador municipal de Protección Civil; Hernán Medina Soto, gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, y Rael Rivera Castro, director general de Obras y Servicios Públicos.

Más proyectos. Los mochitenses ya saben que con cualquier lluvia la ciudad se inunda, pero es buena la oportunidad para que todos los urbanistas saquen sus proyectos para decir que tienen la solución a las inundaciones en Los Mochis. ¿Será? Héctor Hallal dice que nomás ningún gobernante hace caso ni le interesa un trabajo a fondo en la ciudad. Ahora está esperanzado en que el gobierno de Gerardo Vargas sí haga algo. ¡Ya veremos!