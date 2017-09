Jale pa’ cargar el cel de chaca de Vialidad

Urge un valiente que se aviente la chamba de cargarle el celular al director de Vialidad y Transporte en Sinaloa, Guillermo Haro, porque al parecer, o nunca lo escucha, o de plano la negación pa’ contestar es total, porque por más intentos pa’ contactarlo que se le ha hecho, en estos meses que ha estado frente a la dirección, nada más no se tiene suerte. Así que, si hay alguien interesado, favor de comunicarse al 01 (667) 758-70-00. Si le contesta es porque usted tiene mucha suerte.Urgen unos camiones todo terreno pa’ meterlos a cubrir la ruta que pasa por la colonia Satélite, en la ciudad de Guamúchil, pa’ que luego los ‘chafiretes’ no pongan el pretexto de que se les pueden descomponer las unidades, debido a que las calles de dicho sector están como pa’ soltar el llanto, y por eso no entran a dar el servicio. Si sabes dónde conseguir unos buenos camiones que aguanten vara, échale una llamadita al delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Enrique Pérez, al 01 (673) 734-42-29, pa’ que también les eche un ojo y que se cumpla con las rutas.¿Eres estudiante y te urge un ingreso extra? El Instituto Municipal de la Juventud de Guasave te tiene la solución, porque necesitan raza como tú, que aporte ideas novedosas pa’ realizar eventos de interés pa’ los chavos, y sobre todo, pa’ que propaguen la información cuando se lleven a cabo, pues tal parece que, de plano, no están haciendo nada o, en su defecto, no tienen buena programación y mucho menos difusión. Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada al mero mero del Instituto, Ricardo Romero, al 01 (687) 871-87-00, pa’ que te comuniquen a su extensión.Urgen unos buenos controladores de tráfico pa’ que se pongan en las principales salidas de los fraccionamientos Los Ángeles, Santa Luz y Las Canteras, en Los Mochis, ya que es un viacrucis salir de ellas en horas pico, puesto que se llenan de tráfico, lo que dificulta esta tarea. Si le interesa la chamba, favor de echarle la llamadita al ‘capi’ Carlos Alberto Acuña Ronquillo, ‘dire’ general de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, al 01 (668) 815-27-36.En el Departamento de Servicios Públicos andan en busca de una persona que sea buena en su chamba y que deje trabajos garantizados, esto pa’ que les ayude en la reparación de algunos camiones recolectores. Si hay interesados, no duden en llamar de inmediato a Miguel Pérez Bernal, ‘dire’ de Servicios Públicos Municipales, al 01 (669) 915-80-00, Ext. 2605, quien dice que se preocupa por las quejas de la gente que alega que los camiones no pasan por la basura, y la mera verdad, no quiere que la cosa se ponga fea si se descomponen más unidades.