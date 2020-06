Japoneses protestan por nuevo tratado con EU.

HISTORIA EN EL DEBATE

28 de junio de 1970

Modernizarán la flota pesquera. Con el propósito de incrementar la producción camaronera y crear nuevas fuentes de trabajo para los pescadores, se invertirán 24 millones de pesos en la adquisición de 20 nuevos barcos y modernizar así la flota pesquera de la región. Los nuevos barcos entrarán en operación el primero de septiembre. Las naves, en construcción en astilleros de Guaymas y Mazatlán, serán adquiridas por la Pesquera de Topolobampo y arrendadas a los cooperativistas. El 55 % de las utilidades serán para la empresa y el 45 % restante para los pescadores.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mejorarán relaciones con Baja California. Las bases para un intercambio de técnicas, productos y servicios, fueron sentadas durante el encuentro de representantes de la iniciativa privada, agricultores, industriales y comerciantes de esta región, con miembros de los mismos sectores de Baja California, en especial del Valle de Santo Domingo. A decir del presidente de la AARFS, señor Alejandro P. Ruiz, los agricultores de ese estado tienen interés en visitar la región del Valle del Fuerte.

Protestan por tratado con EUA. La policía informó que unas 740 mil personas participaron en manifestaciones contra la renovación del pacto de seguridad militar del Japón con Estados Unidos. Las manifestaciones degeneraron en disturbios callejeros entre estudiantes izquierdistas, que lanzaron bombas molotov y piedras, esgrimiendo barras de hierro y, y la policía protegida con escudos de aluminio y máscaras de plástico tuvo que recurrir a sus bastones, mangueras de agua a alta presión y gases lacrimógenos.

Las bombas arrojadas por los estudiantes iluminaron el cielo con la gasolina ardiente que caía en la calzada. Sacerdotes budistas, con sus vestiduras color azafrán y sandalias de taja de arroz, desfilaron al lado de los comunistas y socialistas, obreros sindicalizados y estudiantes, batiendo tambores y entonando salmos. La policía cerró las gigantescas puertas que dan al palacio del siglo VIII, residencia del emperador Hirohito.

Bienvenida a jóvenes. Para dar la bienvenida a los jóvenes, Lorenzo Valdez, Amandita y Ana Victoria Vega y Patricia Manzanares, que cursaron estudios superiores en colegios de Estados Unidos, se celebró animada fiesta en la residencia de los señores Lorenzo Valdez López y Olimpia Colunga de Valdez. La reunión se vio muy concurrida por personas amigas de los agasajados que compartieron el animado festejo, que fue una demostración del cariño que para ellos conservan.

28 de junio de 1995

Retraso en la presa “LDC”. La construcción de la presa Luis Donaldo Colosio se retrasó en la terminación de los detalles pero será concluida a más tardar en octubre próximo. Los retrasos no son significativos en cuanto al volumen global, ya que se realizarán en el exterior, es decir, en la parte frontal de la cortina, en donde no afecta la operación del sistema de compuertas ni el manejo de las turbinas. La obra lleva un avance general del 97 %, lo que ha permitido que dos grúas de colocación de concreto, sean retiradas definitivamente de la mole de granito.

Infonavit sin dinero. México, DF. El líder de la CTM, Fidel Velázquez, afirmó que el Infonavit no tiene dinero propio para construir. Consideró que lo más preocupante es que no se sabe dónde están los miles de millones del Sistema de Ahorro para el Retiro, por lo que es urgente que se destinen a la edificación de viviendas y que retome su origen social en beneficio de los trabajadores. “Todos los trabajadores cotizan, por lo tanto hay ingresos, pero lamentablemente no sabemos qué ha pasado con los recursos”, dijo.

Muere creador de la vacuna antipolio. La Jolla. El doctor Jonas Salk, médico pionero en el desarrollo de la primera vacuna para prevenir la poliomielitis y que luego intentó descubrir una vacuna contra el sida, falleció a los 80 años de edad, debido a una falla cardiaca. Dedicó su vida a desarrollar sus ideas con una determinación y tesón encomiables, incluso cuando sus esfuerzos fueron recibidos con escepticismo por otros investigadores. La vacuna inyectable de Salk fue declarada efectiva en 1955.