Javier Salinas, sin pelos en la lengua

Antes que todo, ¡muy buenos días!Si su objetivo era sacudir el panal desde el momento en que fue designado como presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Javier Salinas dio en el mero centro de su objetivo.

El dirigente, cuya trayectoria lo llevó con éxito por el mundo del futbol profesional, causó una hecatombe al destapar que una de sus innovaciones será jugar dos temporadas por año en la LMB. ¿Y qué con eso? Pues que golpea, y duro, los intereses de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero a Salinas eso poco le importa. O al menos eso denota en la entrevista que concedió apenas el jueves anterior al portal Vice Sports, en la que soltó varias joyas verbales que a más de uno de esos personajes de pantalón largo que se placean por los estadios del noroeste del país habrá causado diarrea.

Entre otras contundente frases, Salinas espetó que “Liga Mexicana del Pacífico tendrá que ceder un poco”. Y para este servidor, malpensado siempre, lo que el directivo quiso decir es que tendrá que doblar las manitas y ajustar su calendario.

Salinas también comentó que la Mex-Pac “en algún punto va a tener que pagar por los derechos de un pelotero que quiera para su liga” y que “no paga préstamos ni compras o derechos de formación de ningún pelotero y creo que eso tiene que acabarse”.

Luego, más mesurado, añadió que tendrán que definir el calendario y que “pase lo que pase” van a negociar. Pero infiero que no será una negociación bilateral. Es obvio que la LMB tiene la sartén por el mango ya que es dueña de la materia prima más importante (pelotero) y cuenta con el respaldo de Grandes Ligas. Creo que los directivos del circuito invernal tendrán que reinventarse o apechugar las decisiones de Salinas y su gente.

El primer round fue ganado, y por paliza, por la LMB, gracias a la postura firme y directa que muestra Salinas, mientras que por estos rumbos nadie siquiera se ha atrevido a tocar el tema. Mejor se encierran en su cuarto y se tapan los oídos tratando de evadir la realidad.

OSORIO, EL VENDEHUMO. Si de hablar bonito se trata, conozco a muchos que lo hacen y no por ello son mejores en su ramo. Juan Carlos Osorio es otro botón de muestra.

El entrenador de la selección mexicana maneja discursos de alto nivel en lenguaje y tecnicismos. Te enamora el oído y te traslada a una cancha. Habla de formaciones, de movimientos, de tácticas, etc... Todo muy bien, como debe de ser en un entrenador profesional. Pero la teoría no se refleja en la práctica. En la cancha no hay equipo, no hay balance, ni trabajo colectivo parejo. México juega a ratitos bien, y por grandes lapsos mal. Pero lo peor de Osorio es su terquedad a utilizar jugadores en posiciones que desconocen. Carlos Salcedo, Diego Reyes y Oswaldo Alanís no son laterales, pero ahí alinearon en la Confederaciones. Héctor Herrera no es medio de contención y Raúl Jiménez no es extremo. Hubo en ese grupo, y fuera también, varios buenos elementos (“Gallo” Vázquez, Jesús Molina, Paúl Aguilar, Javier Aquino, usado muy poco) que pudieron cubrir esas zonas sin problema alguno. Y no con ello quiero decir que el Tricolor habría sido campeón. Pero al menos te daría la sensación de que el rompecabezas se armó bien, aunque no haya pegado.