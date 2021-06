Jehovana Martínez ni se resistió cuando Angelina Valenzuela se reincorporó como síndica procuradora

A la cargada. El ‘No se preocupe por Ahome’ que desde un principio le expresó al entonces candidato morenista-pasista a la gubernatura Rubén Rocha Moya le salió bien a Gerado Vargas Landeros. Por eso, muchos le adjudican a Vargas Landeros una y mil cosas, pero no que claudique en sus propósitos. Propios y extraños observan que vino de atrás, en condiciones adversas, pero en la recta final le sacó el triunfo al candidato petista Domingo ‘Mingo’ Vázquez y al priista Marco Antonio Osuna Moreno. Ahora a Vargas Landeros, por oportunismo o lo que sea, le dan su respaldo personajes como el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. Es más, otros, que el mismo día de la elección se mofaban de que Osuna Moreno tenía el triunfo en la mano, ahora andan con la “cola entre las patas” intentando quedar bien con él.

Vigentes. Los que le apostaban de que el malovismo sería sepultado en estas elecciones se llevaron un fiasco. El resultado de la elección del 6 de junio indica que está más vivo que nunca en Ahome. El triunfo de Vargas Landeros es una muestra de ello, pero lo que pocos saben es que esa corriente política salió adelante con la diputación local por el Distrito Electoral 03. Es cierto que el integrante más visible perdió, el priista Bernardino Antelo Esper, pero el miembro más discreto de ese grupo ganó: César Guerrero, que jugó con Morena.

El punto. Tras la derrota, los priistas de “corazón” en Ahome tuvieron otra desilusión al saber que Laura Elena Valdez va a entrar como regidora pluri. Hasta ahora saben que ella entró por la esposa de Marco Antonio Osuna Moreno, quien fue sacrificada por el brote de inconformidad por aparecer en primer lugar de la lista de regidores pluri cuando muchos líderes priistas no fueron incluidos en las boletas. El énfasis que se puso fue en la renuncia de la esposa del entonces candidato priista a la alcaldía, pero no en su relevo hasta ahora que el Consejo Municipal Electoral repartió las regidurías pluris. Valdez enfrentó señalamientos en el comisariado ejidal del 9 de Diciembre con los bienes del núcleo ejidal. Además, ser operadora política versátil. Es decir, si le conviene está con el PRI y si no, no. Por eso al PRI le va como le va.

Grilla azul. Los panistas que exigen la salida del presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, no la tienen todas consigo. Si ellos reprochan la alianza con el PRI, factor que adjudican la debacle panista, a ellos les echan en cara que traicionaron al blanquiazul por no trabajar y no votar en favor del candidato común a la alcaldía Osuna Moreno. Los panistas lo castigaron con la intención que perdiera, resentidos de que lo hicieran su candidato. Ellos querían ir solos con Ariel Aguilar como su abanderado, pero no se les hizo y este se conformó como candidato a diputado local por el Distrito 05, pero perdió. El resultado está a la vista: cruzaron el voto dejando a su suerte a Osuna Moreno. Y ahora se hacen los indignados.

Ni pío. Jehovana Martínez ni se resistió cuando regresó Angelina Valenzuela como síndica procuradora. Cuando esta se fue como candidata a la alcaldía, dio señales de que no le daría la silla cuando se le acabara la licencia que pidió. Su argumento de risa es que el Congreso del Estado la había nombrado a ella como síndica procuradora. Es más, hasta le despidió todo su equipo azuzada por el alcalde Guillermo Billy Chapman. El aire se le acabó a Jehovana cuando se reincorporó y Valenzuela dijo que si esta se oponía la iba a denunciar por usurpación de funciones. Jehovana Martínez mejor ni quiso ni averiguarlo. Eso sí, nadie le quita el nombramiento de síndica procuradora suplente que le otorgó el Congreso del Estado. Por lo pronto, Angelina Valenzuela reinstaló a su equipo despedido. Chapman ni pío hizo.

