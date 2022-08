Hoy se encuentran Rocha Moya y el rector de la UAS

La UAS es políticamente apetitosa, dijo Madueña. Si lo sabrá él. Actualmente la universidad es manjar político de unos cuantos. Sobre todo, de Héctor Melesio Cuén. Es el principal depredador cuyas fauces devoran presupuesto, base social, plazas, fichas de inscripción, academias, posgrados, en fin, todo cuanto hay en Casa Rosalina. Eso sí, el apetito del líder pasista no tiene límites.



El tema en boga entre la comentocracia sinaloense es justamente todo en torno a la UAS. ¿Qué pasará con la máxima casa de estudios? Es la pregunta en todos los cafés donde opinólogos dilucidan sobre el tema que inmiscuye a todas y todos los sinaloenses. Las amas de casa se preguntan si deberán continuar pidiendo favores políticos al PAS para conseguir una ficha en la universidad para sus hijos. Los estudiantes desean saber si deberán seguir haciendo activismo político morado para obtener una calificación aprobatoria o el punto extra que les de el diez.



El gobernador Rocha Moya fue claro. Será la comunidad universitaria y la sociedad quienes decidan el rumbo que tomará el caso. Dijo que estaba pendiente una reunión con el rector. Se vieron en el acto protocolario de la visita de la Secretaria de Educación Leticia Ramírez y Delfina Gómez.

Hoy también se verán. Este día será clave. Para los estudiantes es un día especial porque el Gobernador Rubén Rocha Moya y el rector Jesús Madueña encabezarán el acto inaugural del nuevo ciclo escolar 2022-2023. Compartirán mesa del presídium. El mandatario hará acto de presencia, como todo buen universitario que ha sido. Muchos buscarán señas y señales. Ya veremos.

El marco del evento lo tenemos despejado. El rector nos ha dado la razón de que él, en su figura de jefe de la UAS gana más que el Gobernador del Estado. En entregas anteriores, comentaba que Madueña con su “humilde” sueldo transgrede la Ley Federal de Remuneraciones.

Su discurso en torno al tema, ha dejado mucho que desear. Ha optado por la versión de fantasía. Señalar que el rompimiento entre el Gobernador y Cuén no debe trasladarse a la UAS, es inverosímil. Sabe que la universidad es el reducto de poder y base social de su amigo y jefe político.

Por su parte, el mandatario Rubén Rocha Moya tiene un bagaje que lo respalda. Maestro, ex rector, normalista. Si alguien le sabe a la “grilla”, a la educación, a la universidad y a la política en Sinaloa es él. Al gobernador no le van a contar que sí y qué no. Él conoce como se mueven dentro de la universidad.

Sabe que tiene que hacer poco y nada. La comunidad universitaria está harta del cacicazgo de Cuén. En el Congreso del Estado, también. Todo cae por su propio peso. De ahí que el Presidente de la Jucopo Feliciano Castro se ha encargado de señalar los abusos que se cometen en la institución educativa. Tanto que declaró que la UAS se ha convertido en una universidad-partido. ¡Cosa que ya nadie duda!



Toca el turno a Jesús Madueña. El rector se encuentra a sí mismo en la antesala de ser un memorable rector o un gerente más del “changarro cuenista”. Tiene la oportunidad de ser libertario de la universidad. También de permitir que el líder moral del PAS continúe decidiendo los designios de la universidad. Incluso para las vacantes en las distintas licenciaturas, quien negocia es Cuén. Todo a cambio de un activo político.



Cuestionables son los altos salarios de los funcionarios de la UAS y el deleznable uso político que hacen de la universidad en favor del PAS. El tema, dará para mucho más.



En otro apartado. El Presidente Andrés Manuel visitará Sinaloa. Lo anunció el Gobernador Rocha Moya. Será este fin de semana cuando arribe a tierra sinaloense. Específicamente a Mazatlán. Para quienes aseguran que las giras de AMLO no han dado resultado, se equivocan. López Obrador hace política y obra social. Esta visita, no es para nada ajena a sus anteriores. Lo he dicho antes, cada vez que López Obrador visita Sinaloa, en su itinerario recorre Nayarit, Durango u otro estado. Ya el fin pasado estuvo en Sonora. Ahora toca por acá. El encuentro trae como objetivo reunirse con los trabajadores de CFE. Visitará la Presa Picachos donde el próximo año echará a andar la termoeléctrica. De entrada, ya anunció que quiere garantizar el internet en todo México y por ello quiere alumbrar las fibras ópticas. Al encuentro se darán cita todos los super delegados de la zona noroeste del país, Omar López de Sinaloa, los de Baja California y Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.



¡Imagínese usted, ya habrá internet en las zonas más recónditas de los municipios serranos del estado!