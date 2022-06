Jesuitas en la tierra del volcán

"Porque el crimen gigantesco estaba hecho de pequeños crímenes y la tragedia grande de mínimos alaridos chiquitos"

Hugo Hiriart «La destrucción de las cosas»

Parecía que la semana sería excelente. En el dominó les había dado, a Carlos y Marco, una épica arrastrada. Lo provocaron por ponerme a hablar de iglesias, toros y cantantes castrati, temas que me salen chilos y pues me concentré mejor. Pero la magia no fue perpetua. Y el martes fue pesado: se supo que, por auxiliar a un hombre, dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en Chihuahua. La tierra no deja de sangrar.

Los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar habían sido asesinados el lunes en el templo de la parroquia Francisco Javier, en Cerocahui, municipio de Urique. De 79 y 80 años, eran parte de un equipo que desde hace décadas realiza trabajo social y pastoral para fortalecer la cultura indígena y preservar el medio ambiente.

No era desde que una noche de 1989, que en la guerra civil de El Salvador fue asesinado el padre Ignacio Ellacuría SJ, (en su casa y junto a otros cinco sacerdotes y dos empleadas domésticas), que no había habido un atentado de esa magnitud contra la Compañía de Jesús. Sencillamente parece que el mal no para. Justo al disponerme a transcribir esta columna un periodista de Bolivia me cuenta de cómo allá se resiente una escalada en la violencia y cómo eso les da un reflejo de algo que en el país sin mar no habían vivido, pero que acá es nota de cada día.

Del padre Ellacuría y cómo una pintura me llevó a estudiarlo hablaré un mejor día.

Hoy, pareciera que la patria es, y desde hace ratito, un caserío en las faldas de un gran volcán. Y bajo el, Encélado, aquel gigante de la mitología griega, potente y tan irreductible que hubo de arrojársele encima una gran isla; con su boca bajo un volcán Encélado expira cenizas que abonan nuestros campos y con su lava nos fascina. Pero también nos enferma, y también nos destruye, y no habremos de irnos a otro lugar. Enfermamente, pareciera que Encélado es parte de nosotros.

Nos respira y rumia; enferma y destruye y constituye. Y la sociedad lo acepta y hasta fomenta, todo a cambio de un poco de prosperidad fugaz.

Parecía que la semana sería excelente. El martes alcancé a comprar las últimas pitahayas de la temporada. Quería que alguien las probara. No las probó y está bien. La lluvia me bautizó en el solsticio de verano y me refugié en la entrada sin luz del Edificio Central de la Universidad. Ahí fui cazador de los relámpagos sobre la plazuela Rosales. Había algo en el aire de ese martes de semana no excelente. En mis pasos en la oscuridad casi se podía hablar con aquella estudiante asesinada, ahí mismo, medio siglo antes. Habríamos hablado de cómo el mal sigue moviendo sus engranajes de gran reloj zodiacal sobre el mundo y sobre eso que urgía el Maestro Eckhart de crear voluntad a partir del instinto creativo para crecer hermosamente, como un árbol, (Semina motuum) y en auto-unidad re-transformar la voluntad creativa en instinto. Todo para crear algo sano y hermoso en lo que colaboremos todos.

Quizá la semana entrante si sea, o la vuelva, excelente.