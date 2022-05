Jesús Adrián Baldenebro toma protesta como nuevo presidente del PAS en Ahome, Sinaloa

audima

Cambio. Jesús Adrián Baldenebro López tomó protesta ayer como nuevo presidente del Partido Sinaloense en Ahome, en lugar de Marysol Morales. Vinieron el presidente y la secretaria general del partido en la entidad, Antonio Corrales Burgueño y Angélica Díaz, para entronizar a Baldenebro López. Morales no tiene ningún problema por ser relevada porque no se va a la banca: es regidora. Los líderes y operadores del PAS en el municipio juntaron gente para el acto con lo que pretenden “apantallar” de que tienen capacidad de movilización. Le adornaron la llegada al nuevo presidente y la mesa directiva. No es la primera vez que se ve la capacidad de convocatoria en los actos y que algunos que se declaran leales al líder moral Héctor Melesio Cuen Ojeda se la dan de muy populares porque dicen tener miles de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, a la hora de las votaciones dejan mucho que desear. Para muestra ahí están los números de la elección pasada.

Raja política. Por cierto, algunos pasistas cuestionaron a la diputada federal de Morena Ana Ayala Leyva, que quiera hacer caravana con sombrero ajeno con el tema del horario de verano. Aparte que Ayala Leyva quedó mal porque traía una campaña del adiós al citado horario, pero en la pasada sesión de la Cámara de Diputados su grupo parlamentario retiró ese punto, ahora le echan en cara que no fue ella ni sus compañeros diputados morenistas que plantearon la eliminación del horario de verano, sino fue su líder moral Héctor Melesio Cuen Ojeda. Que este fue el precursor del tema, pero de repente los diputados federales morenistas le pretenden sacar raja política, pero se les hizo bolas el engrudo.

A sanar sus heridas. El que reapareció ayer fue Leonel Valenzuela tras “renunciar” como vicefiscal del estado en la zona norte de Sinaloa. Lo hizo en la reunión de la Federación de Abogados de Sinaloa que se llevó a cabo en Culiacán. La reunión fue presidida por el presidente de la organización José Luis Polo Palafox, que con esto quiere tomar oxígeno tras que no da una. Y es que perdió el amparo que interpuso para dejar sin efecto la concesión de la basura y luego salió Valenzuela como vicefiscal, posición que, dicen, se la habían dado como concesión a Polo Palafox, la cual perdió luego de ponérsele “bravo” al alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Ayer Polo Palafox y Valenzuela trataron de sanar sus heridas.

Oportunidad. No fueron pocos los automovilistas de Ahome que tomaron a bien la decisión del gobernador Rubén Rocha Moya de ampliar a mayo para que paguen los impuestos vehiculares sin multas y recargos. Ya había dado una prórroga durante el mes de abril y ahora mayo es la segunda. Dicen que no habrá tercera oportunidad.

Buena temporada. Los trigueros se andan riendo solos al avanzar la cosecha del grano en el Valle del Carrizo. Y es que nunca se había tenido un precio como el de ahora. El trigo panificable está a 8 mil 833 pesos la tonelada y el cristalino a 8 mil 792 pesos. No solo eso, sino que los rendimientos de producción por hectárea son muy buenos. Por eso, el presidente de la Unión de Productores Agrícolas del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández Encinas, urgió a los productores a facturar de inmediato para evitar alguna sorpresa si es que el precio baja, lo que se ve muy remoto.

Movimiento. Rodolfo Cota asumió el liderazgo de los cenecistas de El Fuerte. Llega como delegado en funciones de presidente del Comité Municipal Campesino número 10, en lugar de Sujey Ibarra. La toma de protesta fue hecha por el líder estatal de la organización, Miguel Ángel López Miranda.