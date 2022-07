Las maletas de la felicidad.

En estos días usted tendrá la oportunidad de apagar la computadora, dejar el celular, no abrir el correo electrónico y tomarse un tiempo libre, el periodo vacacional está apunto de comenzar. Su felicidad y el éxito pueden estar limitadas por el exceso de trabajo, tómese un descanso -un break-, no pasa nada, nadie lo juzgará, tampoco enviará un mensaje negativo a su gerente o superior jerárquico, al contrario está comprobado que vacacionar puede aumentar la productividad y hasta puede llegar a obtener un ascenso o aumento salarial.

Estudios de inteligencia positiva revelan que la mayor ventaja competitiva en la economía moderna es mantener el cerebro en modo positivo, ya que mejora la productividad un 31%, las ventajas en 37% y los ingresos pueden llegar a triplicarse. Por eso, el cerebro humano debe tomar un descanso cada cierto tiempo, sea parte de esos 1,500 millones de personas que viajan al año en el mundo -una de cada cinco-.

¿Ya planeaste tus vacaciones? ¿Cómo estás gastando tu dinero? ¿Qué tan feliz eres al gastarlo en este momento? No todo es utilidad monetaria, más bien hay que buscar un equilibrio entre el trabajo, familia, estudio, espiritualidad y diversión, todos de la mano de la felicidad. Está comprobado, que el dinero genera felicidad cuando lo piensas, pero no cuando lo usamos.

La relación entre el dinero y la felicidad es sorprendentemente débil. El estudio “Si el dinero no te hace feliz, probablemente no lo estés gastando bien” elaborado por la Universidad de Harvard, lo explica claramente, los consumidores nos volvemos más felices al destinar dinero a vivir más experiencias y menos bienes materiales, y al comprar pequeños placeres en lugar de uno grande, estos si son excelentes motivos para viajar.

Si ya tomó la decisión de vacacionar, planifique con un mes de anticipación su viaje, le dará resultados muy positivos, de lo contrario aumentará su estrés al momento de viajar. Busque cambiar de escenario, ir a un lugar diferente -no tiene que ser costoso ni excéntrico-, analice qué experiencia quiere vivir -sol, playa, deporte de aventura, lugar recreativo, cocina gourmet, etc- y desconectese, no trabaje cuando esté de vacaciones, afecta negativamente su motivación intrínseca y disfrutará menos el trabajo cuando regrese.

Y para los amantes del trabajo o workaholic, una buena noticia, ir de vacaciones también tiene un impacto positivo: reduce el estrés, mejora la salud mental, incrementa la creatividad y aumenta la productividad en general.

Sin embargo, lo más bonito de las vacaciones son los momentos, la oportunidad de crear recuerdos positivos y duraderos que generan felicidad. Al salir no olvide cumplir con todo el protocolo de seguridad y protección civil en casa. La vida es finita y el trabajo infinito, así que a preparar las maletas. Les deseo un Glücklich reisen, happy journey, 旅途愉快, feliz viaje a todos.