Franqueza hasta el infinito y más allá

audima

Existe una gran cantidad de fuerzas invisibles que se interponen en el camino del éxito. Hacer realidad nuestros sueños o aterrizar nuestras ideas y proyectos, va más allá del conocimiento y de la buena voluntad, de tener una gran cantidad de recursos económicos o tecnologías de punta. Para el presidente de Pixar y Disney Animation, Ed Camull, estos deseos se vuelven realidad cuando tienes colaboradores pensantes, con autonomía, y por supuesto, con buenas historias -un proyecto de estado- que contar.

En el año 2014, Camull publicó un excelente libro, creativo y de gran calidad, llamado Creatividad S.A. Como todo proyecto o historia, en sus inicios se fue abriendo paso ante la diversidad de ideas y la resistencia al cambio, así sucede de cierta forma en nuestro estado, Sinaloa, existen fuerzas que aún no quieren entender que estamos viviendo una nueva realidad.

¿Y cómo volar hasta el infinito y más allá?

Camull narra los desafíos que enfrentó cuando la gente se negaba al cambio, pensar más allá de tecnología 2D era imposible, lo rechazaban, pero nunca se rindió y en 1995 en formato 3D llegó a los cines Toy story. Así aquí en Sinaloa la transformación y el cambio es algo inevitable, se encuentra presente en nuestras vidas, hagamos a un lado la resistencia natural que genera todo cambio, hoy vivimos en ella, te invito a convivir, lo nuevo necesita amigos, y como dice un proverbio africano: “Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”.

Lograr el éxito de Toy story, Monsters, Inc., Up, o Buscando a Nemo implica centrar el enfoque en la relevancia del capital humano y los equipos de trabajo, en hacer a un lado las “jerarquias” y aplicar la estrategia Candor, en la cual, ninguna opinión es más valiosa que otra, no hay ideas tontas y dejando claro, que se critica el proyecto y no a la persona.

De la misma manera, si en Sinaloa queremos un verdadero Estado del Bienestar, el ejemplo de Camull es una buena opción, porque “la franqueza no tiene que ser cruel ni destructiva”, siempre estará por encima de las jerarquías -uno de los pilares de Pixar-.

Además, si se establece un sistema de feedback honesto, después de muchas revisiones pasaremos de una película mala -de legislaturas y administraciones con resultados mediocres- a una “gran película” -leyes con visión de futuro, una economía creciente y estable, reducción de la desigualdad, una justicia pronta y expedita, menos corrupción y erradicar la violencia-.

Después de vencer grandes batallas en sus inicios -igual que el proyecto social y humano de la transformación-, lo realmente complicado para Camull y su equipo fue sostenerse creativos con originalidad y calidad, lo mismo será para la transformación en Sinaloa, únicamente esta se podrá mantener reforzando el valor de la honestidad, franqueza, colaboración, humildad, disciplina y arduo trabajo ¿Acaso no se trata de eso?