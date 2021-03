Antes de la gran explosión

Ha detonado una gran explosión, en un abrir y cerrar de ojos irrumpimos en un nuevo universo, la era de la innovación devastadora ha comenzado, no hay tiempo ni espacio que perder, es fundamental comprender el proceso de supervivencia disruptiva, llamado Big Bang.

¿Estas listo para el gran estallido? ¿Estas equipando a tu equipo para sobrevivir ante la innovación disruptiva? Al existir tecnologías fácilmente exponenciales, se pueden crear nuevos productos de buena calidad y precios bajos, lo que alteraría inmediatamente el mercado.

¿Quieres desaparecer? Larry Downes y Paul Nunes han realizado una gran aportación para que podamos aprender a detectar y evitar ser borrados por algún Big Bang Disruptivo. Estos tienen tres características en común: usan una estrategia indisciplinada —tecnología, precio y calidad—, tienen un crecimiento sin restricciones —información barata, redes sociales y plataformas— y siguen un desarrollo sin obstáculos —menos costo y uso de la experimentación—.

Todo en la vida es un ciclo, existe un principio y un fin. Lo mismo sucede con cualquier ola disruptiva, en algún momento va a reventar, se tiene que acabar. ¿Alcanzaste a surfearla? Los Big Bang Disruptivos tienen un ciclo de vida, están marcados por cuatro etapas: singularidad —periodo antes de entrar al mercado—, el Big Bang —tecnología y modelo de negocio correcto con explosión—, Big Crush —proceso de nivelación y disipación— y entropía —implosión y colapso—.

Llegará el momento en que tu empresa o institución hayan sobrevivido, es la gratificación a la sencillez y humildad, es por prestar atención a los narradores de la verdad —expertos—, haz implementado en tiempo y forma los programas adecuados con los experimentos correctos.

Créetela, eres parte de la nueva “era” y tienes que prepararte para el “éxito catastrófico” a “un tiempo de bala”, es decir, tus competidores se comerán el mercado, no te dejarán nada, dedícate a tener en orden la administración, fortalecer los sistemas, completar inventarios y tener el recurso humano a la mano. Bajo aviso no hay engaño, a pensar prospectivamente y anticipa la saturación —Big Crush—, quienes no se anticipen al declive, perderán primero sus clientes y finalmente sus activos y valor.

No le aflojes, continúa innovando, utiliza la tecnología exponencial, lucha hasta lograr reiniciar el ciclo de vida, encuentra la nueva singularidad, estás hecho para esto y más, recuerda: nadie abandona un maratón en el último kilómetro. ¡¡¡¡¡Vamos!!!!!

A disfrutar la vida.