¿Cómo dice que me dijo que dijo?

Hace unos días, México e Israel cumplieron 70 años de una excelente relación bilateral, comenzó el 1 de julio de 1952 y se fortaleció el año 2000 con la firma del Tratado de Libre Comercio, del cual podemos rescatar un gran intercambio comercial, tecnológico y cultural entre ambos países.

La presencia de judíos en México se remonta al año 1519 con la llegada de los primeros españoles, para 1912 se establece la primera comunidad Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí y en 1938 ante la intensa persecución nazi, muchos migraron a México. Uno de esos migrantes fue Jacques Gelman, amante del arte y uno de los coleccionistas más grandes del mundo. La Colección Gelman, está valuada en 30 mil millones de pesos y posee obras de Picasso, Matisse, Renoir, Braque, Modigliani, Dalí, Ernst, Bracon, entre otros.

El amor de Gelman por el arte y su gran amistad con Mario Moreno, Cantinflas, lo llevó a asociarse en 1942 -una vez nacionalizado- en la empresa mexicana de entretenimiento Posa Films. Ahí está el detalle, esa unión fue la clave y gran parte del éxito de Moreno. La filmografía de 31 películas y El extra -32 películas en total- catapultaron a Cantinflas como una de las figuras más grandes de la época de oro del cine mexicano.

El genio de la comedia tuvo tal influencia en México por su manera de expresarse, que la Real Academia Española acuñó como parte de su diccionario la palabra cantinflear, un término utilizado para catalogar a algunos políticos de esa época que buscaban defenderse en su interpretación de las luchas y juegos verbales.

Si yo fuera diputado dejaría todo, El circo evitaría cantinflear, pues no me gustaría ser llamado El analfabeto, mejor me asesoraría de El profe y de Su excelencia para ser recordado como El supersabio. Además, El ministro y yo, daríamos La vuelta al mundo en 80 días para tomar la experiencia de otros, en caso específico de Israel, que con escasez de recursos naturales innovaron en tecnología agroalimentaria, producción de alimentos eficientes y sostenibles, sistemas basados en manejo de datos, conectividad -internet de las cosas-, inteligencia artificial, robótica, irrigación inteligente, modificación de genética, software y análisis de grandes datos.

Cantinflas dijo: “Por mis pistolas” no dejaré de fumar, al revisarlo El señor doctor le diagnosticó cáncer en el pulmón, que ocasionó su muerte el 20 de abril de 1993 y se desconoce si El padrecito le dio los santos óleos. Lo que sí sabemos es que los más de 350 mil asistentes a su funeral, gritaron “Abajo el telón” se ha ido el mejor y que la gran obra de Gelman desapareció.