Confianza programable y tecnología incorruptible

Así como el covid-19 encontró y ataca las debilidades de nuestro sistema inmunológico, la corrupción se impregna al interior de un gobierno e institución, se incrusta en las células madres y manipula a la burocracia, infecta los procedimientos administrativos y carcome las auditorías. Este cáncer reflejado en compras a sobreprecio, empresas fantasmas, sobornos, licitaciones a modo y contratos amañados lacera todo sistema político y de no implementar candados se puede convertir en metástasis.

Un reporte del Banco Mundial, “Myths and realities of governance and corruption” afirma que la corrupción supera los 2.6 trillones de dólares y que representa más del 5 % del PIB mundial, del cual desafortunadamente un 2 % termina en manos agentes gubernamentales corruptos que participan en diversos procesos administrativos y financieros. Esto ha ocasionado que una gran cantidad de países apuesten por tecnologías disruptivas e innovación para contrarrestar la corrupción, luchar contra el descontrol del gasto público, ser más responsables en compras y transparentes en las contrataciones públicas.

Una de esas nuevas tecnologías anticorrupción son las Blockchain o Cadena de Bloques -la OCDE para 2018 tenía detectadas 202 iniciativas en 45 países-, un libro mayor de cuentas con una base de datos compartida, transparente e inalterable en el que se registran todas la operaciones contables en varios nodos de una red en bloques y con criptografía aplicada.

Dadas las características de esta tecnología que resuelve problemas de confianza, transparencia, trazabilidad -imposible de modificar- y almacenamiento de datos, surge la aplicación llamada Smart Contract -Contrato Inteligente-, un robot basado en algoritmos de software, sin sesgos o intereses propios que ejecuta de forma simultánea todos los nodos que forman parte del blockchain y que garantiza el cumplimiento de acuerdo entre las partes.

La tendencia hacia el sistema de Smart Contract ha tomado fuerza en el entorno gubernamental al ofrecer visibilidad y transparencia en los procesos administrativos -registro público, historial médico, transporte-, control de inventarios y pagos, profesionalización en las contrataciones y licitaciones públicas, evitar la sobrefacturación y sobreprecios, facilitar el rastreo de fondos gubernamentales y eliminar a intermediarios.

En definitiva, utilizar tecnología blockchain y smart contract es como estar haciendo una auditoría permanente y en tiempo real, le otorga a todo gobierno e institución la facilidad de estar informado y conocer cada transacción, las cuales son manejadas por algoritmos de total confianza que están fuera de nuestras manos.