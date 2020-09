Derrota al destino Sinaloa

Sinaloa aún no es lo que va a llegar a ser. Somos víctima del destino por no saber cómo descifrar el juego interno de nuestra mente. Estamos enganchados y, lo reconozcamos o no, estamos siendo manipulados y entretenidos en todo, menos en aprovechar la gran cantidad de estímulos –pensar en positivo- que existen en el exterior, que facilitan y fortalecen la creación de la conciencia para dejar de perseguir el destino del estado y derrotarlo.

La gente tiene que despertar y alzar la voz, “cambiar algunos hábitos arraigados que dirigen sus actividades diarias y conductas automáticas estimuladas por señales situacionales” -psicólogo americano Nir Eyal- para lograr detonar el inconsciente consiente que nos permitirá hacer una dieta mental positiva y ser parte del cambio.

Sinaloa es un estado para venderlo caro. Su gente, negocios, productos y recursos son de excelente calidad, sin embargo, algo estamos haciendo mal, ya que en la última década su crecimiento económico promedio fue 2.7 % y el 30.9 % de nuestra gente vive en la pobreza. Bien haríamos en crear un think thank sinaloense para plantear soluciones de política pública a partir de la radiografía actual.

¿Qué Sinaloa vamos a llegar a ser? ¿Quiénes se atreven a hacer planteamientos para derrotar al destino? ¿Más de lo mismo? ¿Ya comenzó la filtración de perfiles? Comencemos por realizar una autointrospección política y social, en autoconocernos, en enseñar a la gente a crear conciencia para controlar los estímulos externos, en establecer criterios de asociación y cuantificación y hacer músculo de lo que estamos aprendiendo constantemente.

Se requiere programar la mente con abundancia, dejar de bombardear a nuestros niños y jóvenes con malas noticias -violencia, muertes, narcotráfico-, y distractores que no los enriquecen en todo sentido, lo cual drena toda posibilidad de crecimiento y desarrollo.

Necesitamos un gran líder, que sea la sumatoria de líderes variables. Primero tendrá que liderarse a sí mismo, que es la parte más difícil, y posteriormente, trabajar en conjunto por un propósito en común que transforme al estado.