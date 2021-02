Descansa para crear e innovar

Los últimos días que hemos vivido no han sido muy placenteros, escenas caóticas por doquier que pueden llevarnos a una sensación de parálisis permanente, incluso a caer en el famoso bloqueo creativo mental. Sin embargo, nuestro negocio, comercio, dependencia pública o asociación civil necesita renovarse o puede morir. Sentirás que las ideas no llegan y mucho menos encontrar la salida, esta sensación llega a todas las personas que buscan crear, inventar o innovar.

En realidad las ideas tienen algo de casualidad misteriosa: estas aparecen repentinamente en la mente como arte de magia, a veces sin sustento o justificación alguna. Pero, ¿cómo se obtienen las ideas? Estás en búsqueda de la idea perfecta, para frustrarte o terminar agotado innecesariamente y sin poder seguir adelante, lo mejor es parar. Sí, tómate un descanso, obviamente no mental, desconéctate y practica algo que te guste, porque acabas de entrar en una de las fases necesarias para todo proceso de creación de las ideas.

Para James Weeb Young, quien fuese publicista norteamericano y miembro del Salón de la Fama de la American Advertising Federation, existe una técnica para producir ideas, proceso tan definido como la producción de autos Ford, fruto de una cadena de montaje en la cual la mente aprende la habilidad operativa. Y para lograrlo se requiere forzosamente cumplir con un método y dos principios básicos; primero, entender que las ideas son combinaciones de ideas y, segundo, que las combinaciones se producen con nuestra capacidad de entrelazar y relacionar las ideas.

¿Cuáles son los cinco pasos para llegar a una idea?

1. Recolectar materia prima. Buscar constantemente información a profundidad, hasta llegar a donde queremos. Nadie te la proporcionará, tendrás que activarte, muévete, sal a la calle, deja la oficina y el cafecito, es tiempo de recolectar material en lo específico –lo relacionado con tu negocio, trabajo o programa público- y general –lo relacionado con la vida y el día a día–, de aquí saldrá lo auténtico.

2. De la frustración a la acción. Es momento de construir el rompecabezas, de masticar la información, de poner a volar la imaginación y hacer una digestión mental. Saldrán mil ocurrencias –anótalas, escríbelas, esto acelera el proceso–, recuerda que la mente tiene una segunda vuelta, te cansarás de pensar, te sentirás bloqueado, pasará tiempo y alcanzarás el punto inesperado.

3. Es importante alejarse del problema para encontrar una solución. ¿Quién no se ha sentido cansado de buscar una solución a una situación incierta o negocio? Deja el problema al inconsciente y descansa de producir ideas, desconéctate y dedica tiempo a estimular la imaginación y emociones (música, arte, cine, etc.).

4. Clic. Al cumplir con los pasos anteriores, alcanzar la idea está cerca. La idea surgirá en cualquier momento, de cualquier parte, cuando menos lo esperes, corriendo por la calle, cantando en la regadera o a media noche.

5. Revisar y probarla. Pasar de la gran idea a la realidad no será lo que pensabas. Y no es lo mismo, no suele ser tan magnífica al revisarla de nuevo. Se requiere paciencia, exigirnos aún más, someterla a vigilancia, compartirla con el equipo para fortalecerla y convertirla en algo valioso y útil, ya que toda idea tiene cualidades autoexpansivas.

Pensarás que a algunas personas les brotan cientos de ideas repentinamente, supondrás que se saltaron el proceso, sin embargo, estás viendo el final de la película, los frutos de una prolongada disciplina practicada, el resultado de pensar constantemente en ello.