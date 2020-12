Todos tenemos el derecho de soñar en grande, basta de seguir aceptando los “no” como respuesta, debemos eliminar de nuestra mente que las cosas no se pueden lograr. Los primeros en comprenderlo deberían ser los gobernantes y aplicar la fórmula de “El arte de hacer que las cosas sucedan” inventada por el irlandés Steve Sim, explicada en su libro Bluefishing.

Dejemos atrás la negatividad y ese maldito silencio que se opone a la pasión y mata la motivación de las personas. Hoy Sinaloa necesita del “despertar de la sociedad civil” como método de supervivencia. Únicamente enlazados y tomados de la mano del poder transformador de la gente podremos generar un cambio verdadero, solo así tendremos la capacidad de emprender, organizar, cuestionar, transformar e incluso rediseñar las estructuras del poder tradicional.

Es indiscutible que la principal riqueza del estado radica en la gente, pero ¿sabemos cuáles son sus pasiones? ¿Acaso están conscientes que pensamos en ellos? ¿Trabajamos para hacer realidad la mayor parte de sus sueños?

No se trata de seguir creando programas, modificando reglas, fusionando secretarías y demás, se trata que entiendan de un vez por todas los tomadores de decisiones que la clave del éxito está en hacer que las cosas sucedan. Se puede o no se puede, no más pretextos y pérdida de tiempo.

Derribemos los obstáculos que nos ponen unos cuantos, aquellos para los que solo existe el “no”. Aprendamos a escuchar y a compartir, nada ni ningún cambio va a suceder si solo te beneficia a ti o unos cuantos grupos.

Qué tal si inyectamos dosis de oportunidades y seguridad a nuestros niños, jóvenes y emprendedores para que puedan alcanzar sus sueños, que sean capaces de enfrentar nuevos retos sin temor a caerse y levantarse, que comprendan que el fracaso temporal es solo parte de la educación y aprendizaje, y que es un orgullo intentar, fracasar, tener el valor para levantarte y lograr el éxito.

¡Les deseo una feliz Navidad!