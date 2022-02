El cultivo de la sobriedad integral

audima

Dibujar nuevos horizontes implica despertar, cautivar conciencias, generar pequeñas revoluciones cotidianas, transformar, fortalecer los valores, y vivir en la modernidad y el progreso, sin olvidar el cultivo de la sobriedad.

La sobriedad es la virtud que nos permite dar a las cosas su justo valor, establecer límites entre lo razonable e inmoderado, además de regular la facultad de querer sin rechazar los anhelos -Francesc Torralba-. ¿Por qué habría de trabajar si no ha gastado su dinero?

En estos tiempos de pospandemia, de crisis y descalabros, ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? El patrimonio de la moderación y la sobriedad -promover la cultura del ahorro- se ha venido perdiendo a través del paso de generaciones, de la modernidad y el progreso debemos extraer los beneficios y extirpar los daños, sin olvidar ir Hacia la sobriedad feliz, Pierre Rabhi.

Estamos poniendo atención y escuchando al malestar ciudadano, enfocando los esfuerzos y discursos para transformar a Sinaloa desde la sobriedad política, tecnológica y compartida, con la esperanza de hacer posibles modos de sociedades diferentes, donde cultivemos la gratitud cuando las necesidades básicas estén cubiertas.

La realidad nos obliga a revisar cuál debe ser nuestro papel en la política, se requiere objetividad y sobriedad política en el ejercicio de esta profesión, debemos anteponer el bien común, saber que nos debemos a la gente para no caer en la vanidad -introspección y autocrítica-, es un servicio temporal, hagamos el bien y dejemos que la historia evalúe el desempeño.

¿Y si nos referimos a la sobriedad digital? La contaminación digital se ha convertido en un enemigo invisible y obeso. Estamos ocasionando un gran impacto sobre el medioambiente, por cada minuto que pasa se suben más de 147,000 fotos a Facebook, 500 horas de videos a YouTube y se envían 41 millones de mensajes de WhatsApp, dejando una huella ecológica que representa el 7 % del consumo de la energía mundial y 2 % de las emisiones globales de CO2 -Greenpeace-. El reto consiste en crear nuevos productos y servicios que consuman menos recursos.

La lucha no es contra un enemigo en especifico, el monstruo de mil cabezas esta por doquier y se disfraza de contaminación, materialismo, droga, mentiras, mafia criminal, maltrato infantil, corrupción, efecto invernadero, desigualdad, etc.

Alcanzar la sobriedad integral llevará tiempo, se requiere nutrir las mentes más sensibles y brillantes del estado, de dejar atrás el modelo del consumismo y de enfocar las baterías hacia una sociedad de sobriedad compartida, único camino que nos permitirá rescatar al hombre con honradez, proteger la naturaleza y preservar la tierra -el planeta y el cultivo-.