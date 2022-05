audima

La honorable y distinguida profesión del periodismo en México se remonta a la época colonial, en el siglo XVI, con el registro de la primera imprenta en 1539, para el año 1693 ya circulaban impresiones del Mercurio Volante, y fue hasta 1722 que se fundó el primer periódico, la Gaceta de México y noticias de La Nueva España. Pero ¿cuál es el futuro del periodismo? ¿Cómo ha evolucionado respecto a lo digital? ¿Qué enfoque tomará?



El futuro del periodismo no depende solamente del tema o la duración, sino lo más importante es la transparencia, que únicamente puede ser una realidad si existe un total respeto a la libertad de expresión y a la seguridad absoluta de quienes lo ejercen. Por tal motivo, el pasado martes 24 de mayo, los diputados de la LXIV legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa dimos un paso hacia adelante, votamos la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en total reconocimiento a los periodistas y las organizaciones de noticias que con precisión y objetividad informan al público en general sobre los sucesos y acontecimientos en nuestro estado.



Sin embargo, el periodismo no solo corre el riesgo como profesión, actualmente atraviesa por una gran amenaza, una era en la que cualquier persona puede publicar lo que quiera en internet, incluso con información que de origen es falsa y busca ser viralizada para influir o impactar en la opinión pública, desviándose de los principios de transparencia y rendición de cuentas, lo que distorsiona y quebranta la confianza del lector.



Hoy sufrimos falsa información, manipulación y fraudes a través de internet. No podemos culpar a las computadoras o robots, no tienen sentimientos ni egos, y no les interesa el poder. Los seres humanos somos los responsables de esa información falsa que circula en las redes sociales o sitios de búsqueda. La confianza debe ser parte del ADN del internet. El lector debe tener plena certeza que lo que lee es real, que lo puede verificar, saber quién lo escribió, que existen pruebas y protección.



Afortunadamente esa problemática no se presenta en aquellas organizaciones de noticias y sitios informativos profesionales y certificados. El reporte “Confianza en la publicación digital 2021” mostrado por la organización The Trusted Web, confirma que el 46 % de los lectores prefieren pagar por un periodismo transparente, con información veraz, que promueva la rendición de cuentas y que todo remitente asuma la responsabilidad.



Para contrarrestar las fake news o noticias falsas ha nacido el sellado de tiempo del contenido. Una vez creado el contenido, la fuente de noticias marca el número de identificación único conocido como hash (#titulo-fecha-escritura) y posteriormente la cadena de bloques publica, un libro mayor inalterable.

Al final, la confianza y buena reputación en la actividad periodística se verá reflejada en más lectores y mayores ingresos, como reconocimiento al profesionalismo, sin olvidar que publicar la verdad basada en información fáctica siempre tendrá un riesgo.