Guerra en medio del ambiente

El conflicto armado que comenzó el 24 de febrero entre Rusia y Ucrania ha ocasionado un daño irreparable a la humanidad. Se registran más de 2,500 soldados y civiles muertos, se han destruido carreteras, hospitales y escuelas, sin contabilizar los daños generados a la naturaleza, que sufre una degradación acelerada, se están desgastando los sistemas de gestión del entorno y la biodiversidad.

¿Qué hemos aprendido de la guerra Rusia-Ucrania? ¿Ha comenzado un nuevo ciclo económico militar o armamentista? ¿Cuánto es el presupuesto para gasto militar, investigación y desarrollo de los actores involucrados? ¿Cómo vamos a reparar el daño ecológico?

En definitiva, la guerra es un negocio en el que confluyen intereses de todo tipo. No es casualidad que al menos el 40 por ciento de los conflictos armados tengan una relación directa con los recursos naturales -petróleo, agua, oro, tierra, diamantes- y que suelen desarrollarse en los principales puntos de biodiversidad y ecosistemas del mundo -ONU-, ni tampoco el gasto excesivo en la industria de armamento. En 2019 el gasto militar de EE. UU. fue de 732,000 mdd -el 38 % del gasto mundial-, más del doble que Rusia -65,100 mdd- y de China -261,000 mdd).

Sin embargo, el negocio va más allá de las armas y del sector defensa, se está en juego la hegemonía económica y política mundial, sin perder de vista que esta lucha pone en riesgo el cuidado del medio ambiente. Todo acto relacionado con lo militar contamina y se convierte en el acto humano más devastador en materia ecológica. Simplemente, entre todos los ejércitos del planeta generan alrededor del 6 % de emisiones de CO2.

Es preocupante que aún sin estar en guerra la contaminación no cesa. Por ejemplo, la producción de armas contamina de cierta forma -gases tóxicos, plásticos y residuos industriales-, el mantenimiento y fortalecimiento de las fuerzas militares -energías y combustibles-, el uso de ciertos fertilizantes y amoniacos envenenan la tierra.

Y por qué no mencionar las dos peores contaminaciones; la de sustancias químicas -drogas- que intoxican a nuestra población, y el tráfico de armas -por la corrupción- hacia nuestro país que genera más muertes que una guerra.

Queda comprobado que la guerra -independientemente la gane Rusia o Ucrania- no solamente afrenta a la seguridad y salud de las poblaciones humanas, sino también impacta en el desarrollo económico de un país, deteriora la calidad del medio ambiente y destruye el hábitat de todo tipo de especie; humana, animal y de las plantas. Siempre será el diálogo y el consenso el mejor camino para el bien y la paz.