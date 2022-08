El camino para llegar al éxito de Gustavo Petro, Dua Lipa y Joey Meneses ha sido completamente distinto, sin embargo, actualmente los tres figuran en los principales medios de comunicación a nivel nacional e internacional, se han convertido en un referente para muchos y un ejemplo para otros. Pero, ¿quiénes son ellos?

El colombiano Gustavo Petro fue criado en la religión católica, a los 17 años militó en un movimiento de guerrilla urbana -Movimiento 19 de abril-, como protesta a un presunto fraude electoral de Misael Pastrana, acción que lo puso tras las rejas por un tiempo. Al ser liberado y ser un promotor de la paz, fundó la Alianza Democrática M-19, fundamental para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Por amenazas de muerte abandonó en ocasiones su país, siempre regresando con más activismo político el cual le permitía ganar unas elecciones y perder otras, hasta convertirse el pasado 7 de agosto en el primer presidente de izquierda en Colombia.

Para Dua Lipa la vida y su suerte ha sido distinta. Un conflicto armado en Kosovo llevó a sus padres, Dukagjin Lipa -experto en marketing y festivales- y Anesa Rexhade a trasladarse a Inglaterra, donde ella nació. Antes de convertirse en estrella de la música, trabajó de mesera en el restaurante mexicano, La Bodega Negra de Soho, fue anfitriona de un club social y modelo online ASOS. Si bien, su éxito comenzó a los 14 años publicando canciones en la plataforma de YouTube, lo que atrajó la atención de Warner Musical Group y firmó la producción de su primer disco de nombre Dua Lipa -New Love, Be the One- y otras - Break my Heart y Levitatin- hasta ser nombrada hace unos días Embajadora de Honor por Kosovo.

En cambio la historia de Joey Meneses comienza con Don Fabian Meneses, su padre, amante y practicante del rey de los deportes, un admirador del gran Joy DiMaggio -de ahí el nombre de Joey-. Después de pasar su vida jugando en la Liga Infantil Recursos – de ahí salieron Oliver Perez y Julio Urias-, fue firmado a los 16 años por Saltillo, pasó por diversos equipos: Bravos de Atlanta, Bravos de Roma, Tomateros de Culiacán hasta llegar a jugar actualmente con los Nacionales de Washington, equipo con el que lleva 4 homeruns desde el pasado 8 de agosto, esperemos siga la racha.

¿Y qué tienen en común Petro, Lipa y Meneses? Que son exitosos gracias al esfuerzo, trabajo y constancia. Presidente Petro, bienvenida una Colombia más humana, con más igualdad económica y en paz -19 veces mencionó la palabra “paz” en su toma de protesta-. Embajadora y cantante Dua Lipa, bienvenida tu música, más fundaciones como Sunny Hills -para recaudar fondos en apoyo a las familias de escasos recursos en Kosovo-, más campañas de UNICEF por los derechos de los niños y la paz. Cabajoey Meneses, bienvenidos tus hits y triunfos, tu ejemplo arrastra y muchos sinaloenses siguen tus pasos, más home runs y acciones positivas que promuevan la paz.