Ignorancia devastadora, instintos y transformación

Las emociones generan esquemas de pensamiento y procesamiento capaces de traducirse en acciones, aunque también tienen el poder de nublar nuestra objetividad y sesgar negativamente la visión. Comencemos por combatir las malinterpretaciones, entrar al análisis de cifras y datos, compararlos y contrastarlos con los hechos y evidencias para evitar tomar decisiones por impulsos, a este proceso, Hans Rosling, lo llama Factfulness.

Empecemos por combatir la ignorancia devastadora, despertar nuestros instintos, crear conciencia ciudadana, cambiar la manera de pensar, vencer los miedos actuales y derrotar al destino, solo así el estado evolucionará y podrá ser transformado.

Debemos adelantarnos a las tendencias, desarrollar el instinto de línea recta - predecir el futuro-. Dejemos atrás el instinto de separación entre unos y otros, nubla nuestra visión. No hay que polarizar ni generalizar, esa lógica omnipotente nada tiene que ver con la realidad actual y mucho menos con el nuevo modelo de desarrollo. Seamos optimistas, las cosas pueden y van a estar mejor de lo que pensamos. El destino de Sinaloa aún no está trazado. Las sociedades y las culturas cambian constantemente, con la nueva transformación aquellos que más necesidades tienen podrán tener una vida más digna, siempre buscando erradicar la desigualdad, pobreza, violencia y falta de oportunidades. No existe una perspectiva única, ya que limitaría la imaginación, generaría diversos problemas y dejaría escapar la posibilidad de encontrar cada vez mejores soluciones. Basta de culpar a los demás, es momento de asumir la culpa, trabajar para encontrar las causas y comenzar a construir la sociedad que queremos y aún no tenemos.

Hagamos a un lado los miedos, sin sobreestimar los riesgos y peligros inminentes, pongamos todo en perspectiva, comparemos y busquemos una solución. Tenemos que hacer algo, sino actuamos ahora, ¿cuándo? y pongamos atención a las prisas, ya que las decisiones mal tomadas políticamente tienen un impacto negativo directo en nuestra sociedad.

Por el bien de los sinaloenses, a trabajar unidos con respeto y hagamos eco hasta la eternidad.

