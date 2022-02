Introspección con ojos y corazón prestados

audima

Durante el siglo XVIII surge en Francia la idea del espíritu de la nación, que años más tarde el psicólogo alemán Wilhelm Wundt, ante la necesidad de abordar el estudio de la vida histórica de los pueblos, sus cualidades intelectuales, morales, políticas, costumbres y lenguajes, lo llevaría a desarrollar el concepto: psicología de los pueblos – Völkerpsychologie-, término que permite dar cuenta de cómo es un pueblo hoy – Sinaloa -, cómo se viene transformado y cómo se puede diferenciar.

Es tiempo de abordar los fenómenos de la vida en conjunto y evolucionar. Me pregunto, ¿Cuál es la noción idealista del espíritu sinaloense? ¿Dónde quedó la evolución psicológica social, laborar, educativa y política? Estas se construyen y únicamente se pueden sostener promoviendo la unidad y la armonía con la sociedad en su conjunto –funcionamiento colectivo-, no se pueden suponer al margen del espíritu particular de cada individuo –como en el pasado, el resultado ya lo sabemos-, en ella descansa por preeminencia lógica, histórica y psicológica gran parte del desarrollo de las personas.

Toda evolución –si busca generar cambios positivos- debe comenzar por mirar al interior, analizarnos nosotros mismos, hacer una autoexploración, realizar una introspección. Misma que a través de nuestros ojos y corazón –desinteresadamente- debemos hacer a las instituciones y a los poderes de nuestro querido estado Sinaloa.

Comencemos por medir y evaluar - ¿cómo nos dejaron el estado?-, reflexionar y comprender ¿en dónde estamos parados? y a donde queremos llegar. Cualquier administración o gobierno para transformar tiene que lanzar nuevas estrategias con la finalidad de contribuir a resolver los problemas del estado, crear misiones alternas, construir capacidades nuevas, endógenas pensar más allá de sus ventajas comparativas actuales –recursos naturales, tecnología agrícola, turismo-, y proponer políticas públicas encaminadas a innovaciones disruptivas.

Sinaloa puede explorar nuevas actividades relacionadas con economías azules –imitar el comportamiento de ecosistemas naturales-, naranjas –industrias creativas y culturales- o verdes –bienestar humano y equidad social-, se cuenta con la experiencia y con gran parte de la capacidad instalada.

Pensar azul, es una posibilidad –concepto creado por el belga Gunter Pauli-, producir bienes y servicios de manera sostenible y responsable, los desperdicios y basura nos afectan a todos, y aprovechar los residuos como materia prima de nuevos productos -México recicla alrededor del 60 % de PET, 12 % de vidrio-. Esto implica lograr una regulación adecuada, definir procesos de reciclajes y coordinar al sector privado con el gubernamental, con la única finalidad de generar ganancias para la sociedad, mejorar la calidad de vida, el medio ambiente, tener espacios más limpios, crear nuevos empleos y detonar una nueva industria para Sinaloa.