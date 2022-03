La facultad de ver lo que otros no ven

audima

En el año de 1983 el estadounidense David Chau desarrolló el primer sistema criptográfico denominado eCash, para 1998 el ingeniero Wei Dai presentó B-money, un sistema efectivo electrónico con tecnología Blockchain y diez años después, en 2008, Satoshi Nakamoto introdujo Bitcoin, una criptomoneda basada en un sistema de efectivo electrónico, sin emisor centralizado y generado por algoritmos específicos de los nodos de la red.

Para comenzar a utilizar un Bitcoin es muy sencillo, se requiere instalar un monedero en su ordenador o dispositivo móvil y generar una dirección -como un correo electrónico-. La red Bitcoin se basa en una contabilidad compartida llamada Blockchain, en la cual se calculan los saldos, se verifican las transacciones de los monederos Bitcoin, se aseguran los cobros y pagos con un fragmento secreto llamado clave privada y se firman las operaciones por seguridad. Al final, todas las transacciones son difundidas entre los usuarios y se confirman en bloques cifrados a través de un sistema de consenso distribuido y ordenado cronológicamente, llamado minería.

Esta nueva moneda digital es un mecanismo financiero principalmente creado para invertir y ser un medio de pago barato, rápido, cifrado y difícil de rastrear. Sin embargo, en México y el resto del mundo se le empezó a dar otro uso, se ha convertido en una herramienta para el lavado de dinero. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando?

Un reporte de Global Financial Integrity (GFI), un think tank que analiza temas de crímenes financieros y de lavado de dinero, estima que en México se lavan entre 18,000 mdd y 44,000 mdd al año. Por otra parte, un documento publicado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, señala que los grupos delictivos en nuestro país lavan alrededor de 25,000 mdd al año en criptomonedas.

Se ha detectado que utilizan la técnica smurfing o pitufeo para el blanqueo de dinero, y por eso en México la regulación es muy clara, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Anti-lavado, establece en la fracción XVI del artículo 17, que toda empresa o persona que ofrece servicios de transferencia, custodia y/o compraventa de alguna criptomoneda necesita dar aviso a Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP cuando el valor de estas cantidades superen los 645 UMA, unos 56 mil pesos) .

Esto apenas comienza, y aunque México presenta señales positivas para contrarrestar los delitos financieros, se siguen moviendo miles de millones de dólares sin dejar rastro. Pero no solo crece el lavado de dinero, sino también la relación entre monedas virtuales, redes sociales y consumo de drogas en la cual nuestros jóvenes son el principal cliente potencial.