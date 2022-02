La prisión del ADN desigual

audima

Durante su tiempo de reclusión, quien gobernó Brasil de 2003 a 2010, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva aprovechó su tiempo para leer novelas, historias de ciencia ficción y textos sobre la realidad brasileña y mundial. Entre los libros que leyó se encuentra en primer lugar La elite del retraso. De la esclavitud a la lava jato, una aportación interesante del sociólogo Jessé Souza, quien explica que el verdadero problema en el país latinoamericano no es la violencia ni la corrupción —que son problemas muy serios—, sino la falta de igualdad.

Recordemos que América Latina es la región más desigual del planeta tierra —Cepal—, su pasado colonial la condenó al distribuir la tierra de manera dispareja, al brillar el estado por su ausencia en servicios de salud y educación, y por la disputa entre colonizadores e indígenas. Simplemente, en México del 15 por ciento de la población que es indígena, el 75 por ciento vive en la pobreza, no terminan sus estudios y tienen un desarrollo económico limitado, lo que ha originado desde hace años un sistema político que ayuda a conservar la riqueza de los grupos privilegiados.

¿Y cómo se constituyeron las élites económicas y financieras de Sinaloa? ¿Qué tanta disparidad existe? El camino de nuestro estado se tiene que reconstruir con la interpretación de la sociedad como un todo, bajo un plan de desarrollo social, humano y económico alternativo —en los próximos días se presentará el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027—, para darle valor al poder ideológico, que ante la llegada de una corriente política distinta se pueda mantener en una sociedad al nivel de las ideas.

Precisamente por eso, la prioridad es borrar del escenario todo discurso que amplíe la brecha de la desigualdad y provoque un resentimiento hacia las clases más necesitadas. Las minorías siempre serán pieza clave y fundamental de nuestra sociedad, están ligadas a las cuestiones de clase, ya que se asocian directamente a la distribución de la riqueza y del poder.

Sin embargo, la clase va más allá de la rentabilidad económica —liberalismo—, de la producción —marxismo— o del poder. La clase está ligada a nuestro pasado, es una herencia familiar, es parte de la formación y educación que recibimos. La clase es invisible, pero se nota en el trato, en el comportamiento y en ese momento te distingue y te define quién eres y hacia dónde vas. No olvidemos que nuestro modo de vivir influye en nuestros genes y esos cambios epigenéticos —alimentación, ejercicio, placer— pueden trasladarse hasta el ADN de la sociedad.

Sinaloa es un estado con clase, unos cuantos son los que nos manchan, afuera y dentro del servicio público hay personas con clase. Basta de pensar en la corrupción como un simple comentario o un dato de la política. La verdadera corrupción es la del mercado organizado por intereses privados (élites privilegiadas de toda índole) —Jessé Souza—, es absurdo pensar que la política está siendo comprada por unos cuantos individuos. No más corrupción como medio para gobernar, solo un Estado fuerte es capaz de acabar con la miseria y la desigualdad, una prisión que tenemos que derribar.