La psicología de la riqueza

Los seres humanos nos desarrollamos con base en nuestra estructura biológica, psicológica y social, y dado que nuestro comportamiento es un factor crítico, es necesario examinar la estructura mental con la que tomamos decisiones.

Desde pequeños nos enseñan a utilizar la inteligencia y a pensar en la riqueza —económica— de la misma manera que la física; establecemos reglas, leyes, datos y números, pero normalmente dejamos de lado la parte psicológica, en la que interviene el carácter y las emociones. Y al ser cada cabeza un mundo, con diferentes experiencias de vida y creencias siempre se generarán diferentes resultados.

Creemos que tenemos conocimiento de cómo funciona el mundo —solo conocemos una parte—, sobrevaloramos el éxito y el fracaso, el primero se vincula con la suerte —positiva y que tendemos a ignorar— y el segundo al riesgo. Ni todo el éxito es parte de buenas decisiones y trabajo arduo ni toda la pobreza es por inactividad y falta de compromiso.

Todos buscamos la felicidad, la gente quiere tener libertad —la verdadera riqueza—, controlar su tiempo, vivir su vida y hacer lo que quieran. Sin embargo, para lograrlo se requiere tener algo de riqueza económica. ¿Y cuanto es suficiente? Es verdaderamente complicado fijarte una meta, aceptar que es suficiente y comenzar a disfrutar. Cuidado con el poder, el dinero, los negocios y placeres aumentan la ambición más rápido que la satisfacción.

No vale la pena arriesgar las cosas invaluables que tienes por las que no tienes y no necesitas. Gastar dinero rápido te hará sentirte rico, pero para ser rico solo gasta lo que tienes y nunca lo que no tienes. Mejor cabeza fría, administra la ansiedad y sé paciente, piensa en tu familia, felicidad, reputación y estabilidad. Está comprobado psicológicamente que hacer buen uso del dinero está poco relacionado con tu inteligencia o capacidad, y sí con tu manera de comportarte.

La riqueza es lo que no ves, no te endeudes por querer aparentar, la clave del éxito a futuro es el ahorro. Recuerda que el mundo está lleno de sorpresas, la historia nos ha enseñado que los eventos atípicos mueven la aguja, así como la sumatoria de pequeños eventos sin precedente explican la situación económica actual.

Por último, comparto la frase del economista francés Frédéric Bastiat: “Casi siempre sucede que cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias futuras son desastrosas, y viceversa”.

