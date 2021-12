La ubicuidad en los tiempos de hoy

audima

En 1988, el comunicador e informático Mark Weiser introdujo el concepto de “ubicuidad” en la computación, y para 1991 obtuvo el reconocimiento mundial con su obra The Computer for the Twenty-First Century. Además, ya desde los años 80, el crítico cultural americano, Neil Postman advertía que detrás de toda tecnología subyace una filosofía y que los principios comunicativos digitales móviles nos desplazan hacia una nueva ecología cultural: la “sociedad de la ubicuidad”.

Sin embargo, en términos más coloquiales, existen otra definiciones de ubicuidad; como perder el piso, no centrarte en tu realidad; en pocas palabras, no estar ubicado. ¿Sabes en dónde estás parado? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás en la búsqueda de la grandeza del alma?

Hoy en día, por un lado, las redes sociales han ocasionado en la sociedad grandes cambios revolucionarios, dentro de toda tecnología se esconde una idea-fuerza e incluso hasta más, que influyen en las personas en cómo usar la mente, cómo mover el cuerpo, interviene en la codificación del mundo, trastoca sentidos y emociones, y genera tendencias.

Por otra parte, debemos ser precavidos para no caer en los excesos y derroches que en ocasiones sobrepasan nuestra capacidad económica, ya que podemos entrar a un ritmo de vida que será difícil sostener y cuidado con adquirir créditos excesivamente costosos que tarde o temprano se tendrán que pagar.

Es alarmante y preocupante la sobreexposición que se vive en las redes sociales, en ocasiones no es acorde a la realidad. Es mejor mirar hacia el frente, enfocar la cabeza al surco, no hacer comparaciones con lo que observas en Instagram, Facebook, TikTok, cada quien tiene su propia vida. Disfruta y sé feliz con lo que tienes, controla el placer, educa al cuerpo en la virtud y actúa con voluntad.

¿Y cómo saber qué hacer? ¿A qué quieres aspirar? Busca alcanzar el dominio de ti mismo y, como decía Aristóteles, intenta llegar al término medio. Utiliza tu sabiduría para enfrentar tus retos y compromisos, ahorra en época de vacas gordas, prioriza las necesidades a corto, mediano y largo plazo, piensa en la educación de tus hijos —es la mejor herencia—, cámbiate el chip —piensa fuera de la caja—. Y recuerda, la práctica continua hace al hábito y este, realizado constantemente, te llevará a construir una virtud.

A vivir la vida y a ser felices. Les deseo una bonita Navidad y un mejor año 2022.