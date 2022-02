audima

La frase, ¿quién pagará los platos rotos? la han utilizado nuestros padres desde hace décadas frente a cualquier problema familiar y empresarial, pero también se puede llevar al ámbito político. Hago una pausa, volteo hacia atrás -pasado- y me es imposible dejar de pensar en una pieza fracturada, Sinaloa.

Sinaloa se necesita restaurar, podríamos aplicar la filosofía japonesa kintsugi, con la cual todos podemos reconstruirnos y centrarnos en nuestros puntos fuertes. Haciendo una analogía, así como ellos utilizan el polvo de oro o laca, para recuperar la cerámica rota y exaltar las fracturas, aquí nosotros podemos fomentar el autoestima, descubrir y potencializar nuestras habilidades y ser generosos con quien menos tienen.

Obviamente, ni las fracturas económicas y mucho menos las sociales pueden ser curadas con polvo de oro, la historia es inalterable e irremplazable. Reconstruir el tejido social y el modelo económico tomará tiempo y será cuesta arriba, pero la hermosa pieza -Sinaloa- ya está siendo restaurada con la llegada de los nuevos gobiernos de la transformación, cuidémoslos y mantengamos su forma, hagamos que luzcan en la exposición.

Las futuras generaciones no tienen porqué pagar los platos rotos, los desastres políticos tienen que acabar, terminemos con las malas prácticas, eliminemos la corrupción y las acciones que lastiman a la sociedad. La valiosa pieza tiene que pasar de padres a hijos, ser motivo de orgullo familiar, social, profesional y político.

Nuestra sociedad sueña con esas mentes y manos sabias que piensen en la salida -al final del camino de la vida, al término de una gestión o una legislatura- y no únicamente en la entrada -en la llegada-, no podemos entregar piezas quebradas, no podemos fallar, tenemos un compromiso ético y moral con nuestro estado.

Si esta hermosa pieza llamada Sinaloa sigue sufriendo rupturas, llegará el momento que nadie pueda repararla. Estamos en tiempo y forma, contamos con el talento necesario -nuestra gente-, aplicando la voluntad, juntos lo vamos a lograr.