Tecnología, redes sociales y la niñez

Cada día son más usuarios que utilizan internet, los números tras la pandemia han crecido exponencialmente, cada año su penetración aumenta un 7 % a nivel mundial -298 millones de usuarios- y aún así, existen casi 3,200 millones de personas que permanecen desconectadas al internet, más del 40 % de la población mundial, impresionante la brecha de desigualdad digital.

¿Y cómo estamos en México? Un estudio de We are Social revela que 96.87 millones de mexicanos tienen acceso a internet, lo que representa un 74 % del total de los 130.9 millones de habitantes. Por otra parte, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) informa que 6 de cada 10 niños y niñas entre los 6 y 11 años de edad tienen acceso a internet, lo cual nos ha convertido en el tercer país de América Latina con más usuarios menores en Facebook -red social # 1 en el mundo con 2,740 millones de usuarios, - e Instagram – con 1,221 millones de usuarios, red social #5-.

Ante esta situación y sin dejar de reconocer el importante valor de la tecnología en la educación para la mejora de los procesos de aprendizaje e implementación de metodologías, resulta interesante abrir y centrar la discusión en la idea común de proteger a todos en línea, pero principalmente a los más de 38 millones de mexicanos de 0 a 17 años, un poco menos de la tercera parte de la población.

Cualquiera de nosotros quiere arreglar las cosas para todo el país. Construir una nación más justa, bondadosa, igualitaria, incluyente, tolerante, responsable y respetuosa de las opiniones de los demás, eso nos llevará tiempo, toda transformación rinde frutos años después. Así es que, comencemos por arreglar las cosas para los niños y niñas, con políticas públicas que prohiban impulsar la publicidad dirigida, la reproducción y alertas automáticas, conteos similares, además de incorporar seguridad al diseño de los productos y proteger la privacidad tanto para recopilar, procesar y compartir datos de los menores.

El manejo de las plataformas de redes sociales conlleva a una responsabilidad compartida entre los padres o tutores y los gigantes tecnológicos, unos quieren que los menores aprovechen su tiempo al máximo -plataformas educativas, stream tv, videojuegos, etc.- y las empresas como todo negocio buscan maximizar su utilidad. ¿En dónde está el equilibrio? Hay que eliminar los excesos y controlar la administración, se requiere de un esfuerzo en conjunto ante el comienzo de algo más grande.