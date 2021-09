¡Atención! El Pez está de vuelta

Han sido muchos meses de sequía de resultados, de resaca en la era pos Maradona, decisiones controversiales por la desaparición del ascenso, salida de jugadores, la pandemia, y un sinfín de situaciones que han arrojado como consecuencia que la afición esté más lejos que nunca del equipo. Todos en Dorados tienen un grado de responsabilidad, pero habrá que ser claros en las circunstancias que hoy rodean a la institución.

EL PASADO RECIENTE EN DORADOS

El futbol mexicano nos ha dejado claro que podemos esperar cualquier cosa de ellos, desde que un partido ganado valga 4 puntos y no 3 como en todos lados, hasta que de un día para otro desaparezcan un equipo, una categoría e incluso el ascenso, sin embargo, eso no es responsabilidad de un solo equipo. En el futbol los que mandan son los dueños, pero dentro de esos dueños hay grupos, hay divisiones y existen las confrontaciones, por lo que habría que preguntar primero en qué grupo de empresarios está Dorados, o sus propietarios; con quién hacen alianzas, con quién generan pactos. Partiendo de eso, entenderemos cómo fue aquella reunión famosa donde los equipos votaron por la desaparición o no del ascenso. De algo debemos estar seguros, Dorados es uno de los pocos equipos en la división de plata en México con posibilidades de ascender. ¿Por qué ellos habrían de votar para que quitaran algo así?; si ese voto fue de esa manera, deberíamos entender las circunstancias de la votación, y sobre si fue pensando más en el futuro que en el presente. Es una realidad que más de la mitad de los equipos en el ascenso no estaban sanos en sus finanzas, los mismos jugadores lo podían decir.

EL PRESENTE EN DORADOS

El semestre pasado llegó a Culiacán Rafael “Chiquis” García, e hizo lo que los últimos técnicos no habían podido: calificar a Dorados a una liguilla. Si bien el equipo fue eliminado en penales en primera ronda, el que los sacó del torneo terminó siendo campeón. Hoy, después de 7 jornadas son los mejores en todo. Son líderes generales con 18 puntos, se mantienen invictos, son la mejor ofensiva con 14 goles, solo han recibido 4 anotaciones, tienen al sublíder de goleo con Paolo Yrízar, y a Luis López convertido en uno de los mejores porteros de la liga. Rafael “Chiquis” García comienza a conquistar Culiacán.

¡EL PEZ ESTÁ DE VUELTA! FUTBOL LOCAL

Luz verde para el futbol local. Regresan a la actividad todas las ligas y todas las categorías. Los que ya aprendieron a jugar y saben más con la pelota, los de la “superveteranos”, ya están de vuelta esta semana. Suntuas Académicos, uno de los favoritos de la liga, regresa a la actividad el sábado por la tarde frente a Real Oxido en el césped del estadio Universitario. Suntuas también está haciendo ruido en la categoría máster y disputa finales en la gran máster. Se vienen buenas cosas para ellos.