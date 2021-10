Efecto Cobra en decisiones de Gobierno

En la India, en su capital Delhi, los habitantes estaban sufriendo un problema severo que requería la intervención del Gobierno. El pueblo estaba infestado de cobras.

El Gobierno decidió que para eliminar el problema ofrecería jugosas recompensas por cada cobra muerta que la gente entregara. La decisión provocó que la cacería de cobras fuera tan grande a tal grado de eliminarlas, sin embargo, el Gobierno detectó que ya no había cobras en el pueblo y seguían llegando a cobrar recompensa. La razón fue que la gente las comenzó a criar para poderlas matar. Cuando el Gobierno descubrió eso, decidió eliminar la oferta, el valor de la cobra desapareció, las liberaron, el pueblo se volvió a invadir, pero en cantidades más altas Las buenas intenciones no son suficientes al momento de tomar una decisión. Las consecuencias no deseadas pueden ser más grandes de lo que nadie se pudiera imaginar. La decisión de nombrar a Julio Cascajares como director de deportes en Sinaloa tendrá consecuencias no deseadas. La noticia está provocando cualquier cantidad de cosas que nadie midió. El nombramiento de los demás funcionarios perdieron fuerza mediática, la presentación del gabinete se vio opacada por un youtuber y eso quedará para el recuerdo.

El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, dijo no conocer nada del curriculum ni del perfil de Julio Cascajares. Sabe poco de él, solo dice que para hacer lo que hace, debe hacer mucho deporte y prepararse bien. Argumentando que es una persona que además de hacer deporte, piensa y razona. En entrevista de banqueta, el gobernador mencionó que Julio es joven y que no se necesita saber mucho de deportes para estar en esa dirección. Solo hay que saber coordinar. El gobernador electo dijo que hizo algo diferente y Julio es la diferencia.

No estamos en el contexto para analizar a Julio como mascota, lo debemos hacer como ser humano y como profesional, sin embargo, no es posible darle el beneficio de la duda, eso no se da por naturaleza, no es algo que se obtenga solo porque sí, mucho menos en un cargo público. El beneficio de la duda se respalda con un perfil y experiencias que digan que puedes ser apto para el cargo.

En el deber ser; para decidir un cargo hay que trabajar en un perfil, del puesto y de las propuestas. Analizar opciones, plantear objetivos, definir métricas, metodologías, estructuras, entre otras cosas. Después de eso de decide y se ejecuta.

En efecto, para estar al frente del ISDE no se necesita ser especialista en todos los deportes, pero se requieren una serie de habilidades para coordinar, gestionar, manejar grupos, administrar riesgos, tomar decisiones, entender el deporte federado, el popular y lo que le rodea, además de un sinfín de cosas. ¿Julio tiene esas habilidades? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos en que en su perfil no hay nada de eso.

Hacer algo diferente es haber nombrado a alguien diferente, a no decidir por más de lo mismo, sin embargo, esa diferencia debe estar respaldada. Lo que hizo el gobernador fue improvisar, y está utilizando al deporte para eso. Hacer algo diferente es nombrar a alguien que ha invertido dinero y tiempo en su preparación, pero por no tener amistades ni relaciones política, no podría aspirar a ese puesto. Hacer algo diferente es entregarle esa responsabilidad a uno de esos anónimos en el deporte que hacen el trabajo pero no salen en la foto porque el de la amistad, o el de la aspiración política es otro. Eso es solo una parte de hacer algo diferente.

Las consecuencias no deseadas apenas están comenzando...