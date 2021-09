¡Entiéndenos, Martino, así de volubles somos!

Selección nacional.- Pasan los procesos mundialistas, y la historia en el entorno de la selección mexicana de futbol es la misma. Nada es suficiente para los llamados especialistas. Ni los técnicos que imponen disciplina, ni los altamente preparados, ni los motivadores, ni los que alternas posiciones, ni los polémicos;es más, ni siquiera los que califican caminando a un Mundial. Nada es suficiente porque la forma en que se ve el futbol en nuestro país es una parte del reflejo de la sociedad: queremos resultados rápidos sin importar las formas.

Gerardo Martino

Gerardo Martino es un técnico altamente capaz. Tiene la experiencia para dirigir cualquier equipo en el mundo, tiene clara su idea de juego, pero, ¿saben algo?, tampoco es suficiente. La eliminatoria apenas comienza, pero hoy los medios y los especialistas le transmiten a la afición que Martino no está tranquilo por las finales perdidas y por la presión que comienzan a tener sobre él los aficionados y la prensa.

Idea de juego

En el futbol hay muchas formas, estilos o esquemas, sin embargo, lo importante es tener claridad y seguridad con lo que se quiere en la cancha. Desde el día 1, Martino ha utilizado un mismo sistema táctico. Su equipo se para 1-4-3-3, ha buscado explotar los extremos que tiene México en buen momento, que sus laterales tengan profundidad, le gusta tener la pelota, además de generar ataques posicionales, entre otros conceptos interesantes, es decir, tiene claro a lo que debe jugar, pero no olvidemos que esto es futbol y que México no es una potencia mundial, por lo que no siempre se tendrá éxito.

Hasta cuándo veremos procesos mundialistas mayor a 4 años que mantengan una clara idea de lo que el futbolista debe hacer en la cancha.

Dato México vs Jamaica

Martino inició su proceso mundialista con siete jugadores con menos de 26 años en el cuadro titular frente a Jamaica. El técnico argentino entiende el cambio que vive México en su generación de futbolistas y los pone en escenarios de mucha presión, como lo es una eliminatoria a un Mundial.

