La confianza es capaz de vencer cualquier sistema

La confianza es capaz de vencer al talento, a cualquier idea, sistema o planeación. Cuando la confianza está de tu lado, es altamente probable que el resultado te acompañe. Te podrán herir, pero algo pasará para que al final el objetivo se cumpla. La pregunta es ¿hasta cuándo durará esa confianza?

RÁFAGA DE DATOS

Dorados ha ganado 9 de sus 12 partidos, no ha perdido y sus 3 empates han sido en la jornada 1, 3 y 11. Ningún equipo hace más goles que ellos. Son la mejor ofensiva con 28 anotaciones y le lleva 10 de ventaja a su más cercano perseguidor. A la defensiva también son los mejores; solo Atlante ha recibido los mismos 8 que ellos. Es el único invicto en la liga, y 8 de sus 9 triunfos han sido por 2 goles o más de diferencia. Con esos números es evidente que su confianza está por el cielo. No es que Rafael García haya traído una varita, no es que haga algo diferente o que haya inventado un sistema que sea imparable. Para entender el trabajo de Chiquis García hay que reconocer que primero tiene la materia prima para competir, después ha sabido transmitir su idea, los jugadores le creen y están con él, ha generado competencia interna, ha hecho grupo y cuando los resultados te acompañan, la confianza y el buen momento individual hace que Dorados esté de líder.

CONTEXTO LIGA DE EXPANSIÓN

La primera división en México nos ha dado muestras a lo largo de su historia que es una liga donde puedes esperar cualquier cosa; en la cancha y en las oficinas. Dentro de lo deportivo, en la fase final aparecen los equipos de siempre, pero en temporada regular cada semana nos vamos a encontrar con una sorpresa, sin embargo, en la liga de expansión a pesar que también podemos esperar de todo, aquí los planteles son parejos porque no existen las diferencias abismales en las nóminas, hay criterios de edad, se juega a una velocidad alta y no puedes bajar la intensidad. En Liga MX la frase de cualquiera le puede ganar a cualquiera solo aplica en temporada regular. En la liguilla cambia todo, ahí solo están los de siempre. En liga de expansión la historia es diferente. Primero levantó el trofeo Tampico, ahora lo hizo Tepatitlán, y así es como seguirá hasta que el ascenso regrese y la competencia cambie.

FUTBOL AMATEUR EN CULIACÁN

Final de la categoría 35 y mayores de la liga municipal en Culiacán. Nunca estuvo entre los favoritos, varios lo dieron por muerto y hoy está en la final. Suntuas Académicos de Jorge Guajardo y del líder José Carlos Aceves fue más que su rival en semifinales, venció 2-0 a Deportivo Beatriz, quienes habían terminado como primer lugar en el torneo. Pin Torres y Lorenzo Ramírez le dieron el pase a los del sindicato. En la otra semifinal Bermon dejó en el camino a Formulagro con un 3-1 contundente.

Bermon vs Suntuas; final pareja en el estadio Universitario de la UAS. Domingo 24 de octubre a las 17:30 horas.