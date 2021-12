Las bondades de ser director del ISDE

audima

Uno de los objetivos principales de cualquier organización o empresa es ser rentable, sin embargo, las grandes corporaciones van más allá. Esos grandes negocios saben que lo económico no lo es todo, por lo que arman una estructura para generar valor social a través de campañas de apoyo al medio ambiente, a la niñez, a la economía de tu ciudad, a la equidad de género, y todo lo que coloque a la organización como una empresa con responsabilidad social. Todo eso se hace con un objetivo: ganar reputación corporativa, con eso será más sencillo crecer en la imagen interna y externa de la empresa.

A diferencia de las organizaciones, negocios o empresa, en la administración pública el objetivo es solo uno: trabajar en la imagen externa e interna como funcionario. Para tener eso, necesitas una serie de actividades que te harán crecer. En el ámbito estatal, si eres un funcionario de impacto mediático, debes cuidar todas las formas: tus declaraciones, las redes sociales, el entorno, los colaboradores y las decisiones, sobre todo porque eso generará problemas al jefe, es decir, al gobernador. Dicho de una manera más sencilla: haz tu trabajo y no le des problemas al gobernador.



Para ejecutar lo mencionado de la manera correcta, se deben de hacer una serie de tareas y trabajos para cumplir el objetivo. Muchos funcionarios ya tienen la experiencia para hacerlo, otros necesitan apoyo y, claro, hay quienes creen que lo saben todo y no se dejan ayudar.

Lo dicho anteriormente es muy claro, pero nada de eso entiende Julio Cascajares como director del ISDE. Julio no se ha salido de su personaje (Chango 0te) y no ha operado como director de deportes en Sinaloa.



No puedes, por sentido común, en tus primeros tres meses de trabajo irte de vacaciones a Estados Unidos, publicar tu viaje, mostrar dólares en tono de broma en convivencias privadas familiares, hacerlo de la cuenta de tu personaje para justificar que son cosas distintas, llegar a Sinaloa y como si nada pasara.



No lo puedes hacer porque Julio ya no es el Chango, Julio es un funcionario público y ya se debe a otros objetivos. Julio es director de deportes de un estado, se le paga un sueldo del erario, recibe beneficios del estado y se le debe exigir como tal.



A Julio le cambió la vida hace tres meses. Recibió un puesto que quizá ni él esperaba, pero esa noticia provoca cambios en la vida social y personal, incluso con lo que ya se tenía planeado.

A lo largo del texto hemos utilizado conceptos como “reputación” e “imagen”, pero aquí cabe un tercero, y ese es la “empatía social”.

Te acaban de dar un trabajo, y a los tres meses te vas de vacaciones justificando que es un periodo para eso, cuando te dieron un puesto que desconoces, donde tienes al entrenador, al deportista y al promotor con muchas dudas de lo que va a pasar.

Ni la reputación, ni la imagen, ni la empatía son conceptos trabajados en Julio. Las bondades de ser director del ISDE.