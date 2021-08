Gratitud y lealtad son algunos de los valores que más imperan en mi vida laborar, personal y social, por lo tanto es lo primero que tomaré en cuenta al momento de escribir cada texto para nuestros amigos lectores. Dicho esto, aprovecho el espacio para agradecer a uno de los medios más importantes en el estado y al periódico número 1 por permitirme ser parte de ellos. Escribir para EL DEBATE es una responsabilidad muy grande, que espero cumplir con profesionalismo. Llegar aquí es el resultado de 15 años dedicados al medio deportivo en televisión y radio. El futbol es mi gran pasión y aquí se hará un análisis puntual de los eventos del momento. Bienvenidos a “Silbatazo Inicial”

México en la Copa Oro. Lo fácil es titular “Rotundo fracaso”, sin embargo, no es momento de exageraciones, ni de pensar que todo está mal hecho. El título será “Momento de cambiar la fórmula”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La derrota ante Estados Unidos cala profundo, una final perdida que debe generar reflexiones claras sobre lo que se está haciendo, analizar todos los detalles y accionar sobre lo negativo para que el resultado pueda ser diferente.

El futbol, como la vida, es de momentos. Por más que nos han querido vender los medios nacionales, México no es una potencia mundial en futbol, de hecho está lejos de serlo, por lo tanto no podemos exigirle como si lo fuera, pero se comprende que ganarle a Estados Unidos debe ser como una obligación.

No olvidemos que esta misma generación de la selección de Estados Unidos no calificó a Rusia 2018, pero hoy viven un mejor momento y hoy son mejor que México, pero estoy seguro que ese dominio se va alternar en futuras competencias

Datos. México y Estados Unidos se han enfrentado en dos finales en dos meses, las dos las ha ganado Estados Unidos y las dos en tiempos extras.

En la Nations League, Estados Unidos utilizó a su plantel titular, pero en la Copa Oro mandó a su cuadro B. Revisando los planteles de ambas selecciones y comparando los futbolistas utilizados en las dos finales.

En el partido por el título en la Copa Oro, México no usó a ocho jugadores que si utilizó en la Nations League, mientras Estados Unidos no contó con 14 jugadores entre titulares y cambios realizados, es decir, la diferencia en bajas es notoria, sin embargo, si valoramos las posiciones puntuales con esas bajas, a cualquiera de las dos selecciones les pesa no tener a los futbolistas que más diferencias marcan.

La presión por tener que ganar siempre cuando te enfrentas a Estados Unidos le jugó en contra. Los futbolistas no tuvieron capacidad para resolver.

El futbol local seguirá parado. El Futbol todavía no tiene fecha de regreso. A pesar que la tendencia es a la baja en los contagios por covid-19 al día, las autoridades todavía no toman la decisión. El próximo lunes habrá una reunión donde analizarán la posibilidad de volver a las canchas.

Los leo en @yesus2 por Twitter.

Síguenos en